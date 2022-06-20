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【社會福利】普通和高額長者生活津貼9月1日合併　5萬長者受惠無需額外申請

社會 14:23 2022/06/20

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普通和高額長者生活津貼9月1日合併。（資料圖片）

社會福利署今日（20日）宣布，將於今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼（高額津貼）的措施，為有需要的長者提供更好支援。合併後的長者生活津貼將採用現時普通津貼較寬鬆的資產上限並按高額津貼的金額發放，而每月入息限額則維持不變。

此安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃。合併安排將直接惠及約五萬名正領取普通津貼的長者。

社署發言人表示，凡於合併前已正在領取普通津貼的長者（包括廣東計劃及福建計劃下領取普通津貼的長者），無須提交任何申請，在9月1日起將自動獲發較高額的津貼。新申領而合資格的長者也將領取較高額的津貼。

現時普通津貼及高額津貼分別為每月2,920元及3,915元。現時約五萬名正領取普通津貼的長者將在合併措施實施後每月額外獲發995元。資產上限方面，單身長者上限將由現時高額津貼的163,000元，劃一放寬至374,000元，而長者夫婦上限則由現時高額津貼的247,000元，劃一放寬至568,000元。經合併後的計劃更簡單易明，資產不多於374,000元的單身長者和568,000元的長者夫婦可保留更多資產，劃一領取每月3,915元的長者生活津貼。

發言人補充，以個人或夫婦名義申請的長者生活津貼是現時最多長者領取的社會保障金額，惠及逾64萬名長者，佔65歲以上人口百分之四十二。政府在2013年推出長者生活津貼後持續改進計劃，包括在2017年放寬資產上限，在2018年推出高額津貼，以及由2020年起擴展計劃以惠及在廣東和福建退休的長者。計及最新的合併措施，2022至2023年度計劃的預算經常開支達314億元，為2017至18年度的實際開支增加超過一倍，較2013至14年度的實際開支更增加超過一點五倍。2022至2023年度計劃的預算經常開支佔整體社會福利開支約三成。

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責任編輯：袁澍

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