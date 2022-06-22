【活得健康啲】10部冷氣機10部都邋遢　專家解構滴水異味成因教保養方法

▲ 冷氣機長期不洗極「邋遢」，專家拆解冷氣機滴水、有異味成因，並教日常保養方法。

夏天開冷氣機，卻發現滴水、有異味、不夠涼快、噴冰粒，問題多多？TOPick節目《活得健康啲》請來AC Home冷氣師傅阿吉講解使用冷氣機時常見的問題。阿吉指出，上述問題大多是因為冷氣機太骯髒所致，除了拆解成因，他更教日常保養方法，包括正確清潔隔塵網的方法、開機關機貼士等。

冷氣機長期不洗，很易積聚污垢，影響機件運作、室內空氣質素。AC Home冷氣師傅阿吉擁有16年清洗冷氣經驗，發現大部份家居冷氣機也很骯髒，尤其是風鼓（俗稱「豬籠扇」），「十個有十一個家庭的『豬籠扇也如此（骯髒）』」。

若「豬籠扇」太髒，會引發一連串問題，例如滴水。他打開兩部使用多年分體式及窗口式冷氣機，發現暗藏「邋遢」，亦是導致滴水的原因。

點擊圖片了解分體機、窗口機、隔塵網的骯髒程度：

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冷氣機滴水

冷氣機滴水問題很常見，令人困擾。阿吉表示，滴水原因可歸納為以下幾點：

1. 去水盆積聚污垢

去水盆因積有污物，又有「潺」，導致淤塞，無法去水，儲滿水後就會出現滴水情況，這是最常見的原因。

2. 喉管問題

喉管老化剝落、破損，導致滴水。

3. 去水盆破爛

積水無法流至去水位，導致冷氣機滴水。

4. 風鼓/製冷片太骯髒

若風鼓（俗稱「豬籠扇」）或製冷片太骯髒，製冷時會令coil片結冰，若積水太多，就會滴水。

5. 溫差形成倒汗水

部份單位安裝的冷氣機在門口或露台附近，每逢開窗、開門，冷暖空氣相遇時，就會出現倒汗水，因而導致滴水。

傳出臭味異味

阿吉指，原因主要有以下三個：

1. 香薰、精油：冷氣機會吸入香薰、精油的氣味，積存機內，久而久之，就會產生異味。建議開香薰機時，盡量遠離冷氣機，或盡量不要開冷氣機。

2. 細菌、霉菌：關掉冷氣機後，機內霉菌、病毒、細菌滋生，因而產生臭味。

3. 人體皮屑、油脂或毛髮：這三種物質進入冷氣系統後，會產生異味、臭味。

香港浸會大學生物系近年一項研究指出，從人體脫落的皮膚鱗屑，會經抽風吹上冷氣系統；系統內的製冷裝置的甲基菌，連同本身皮屑上的葡萄球菌，會產生酵素；並分解成帶有尿味的氨氣及帶體味的脂肪酸，再經出風口吹入房間，引致房間出現異味。有關過程可在1天內形成。

其他常見問題

1. 不夠冷

最主要成因可能是冷氣機太骯髒，導致無法製冷，故無論怎樣調校，也無法達至想要的溫度。又或是塵埃太多，冷氣機內的風扇被堵塞，無法刮風。

2. 噴冰粒

主要是製冷片太骯髒，導致製冷時空氣無法進入，令製冷片凝冰。當冷氣機噴風時，就很容氣刮出冰粒。或者是，不夠雪種，導致冷氣機不斷製冷，繼而噴冰粒。阿吉提醒，要勤洗隔塵網、冷氣機。若想預防異味或細菌，建議把稀釋漂白水噴在冷氣機製冷片。

3. 不尋常的聲響

若「豬籠扇」太骯髒，高速轉動時會不平衡，一失衡，就會發出聲響。

日常清潔保養貼士

阿吉發現，大部份家庭太久沒洗冷氣機，或是清洗方法不當，導致出現塵埃太多、骯髒、有異味等問題。

1. 噴清潔劑後要「過水」

冷氣機專用清潔劑市面有售，按廠商的教學方法，噴在製冷片上，溶解污垢後，一定要「過水」沖洗乾淨。因要避免溶解出來的污物跌進去水盆內，積聚細菌，造成淤塞，繼而引發滴水問題。

2. 定期清洗隔塵網

建議先用吸塵機吸走表面的塵埃，然後再用水清洗。為免灰塵被卡著，宜先沖洗隔塵網背面，然後才沖洗正面。

3. 關機前轉換模式

大部份也很隨意關機，在製冷時已關掉冷氣機。阿吉建議，最理想是在關機前15分鐘調校至「dry mode」或「fan mode」，以吹乾冷氣機。吹乾後，可減少機內積存的水分，令細菌不易滋生。

4. 恰當的時間及溫度

建議每次開冷氣機是4至8小時，並調至人體最舒服的溫度23°C。

阿吉建議，一開始溫度可以調低一點，設定為20°C或21°C，以盡快降低室溫，但當開始感覺寒冷或溫度適中後，則可以調至23°C。另外，開機4至8小時是為配合大部份人睡覺時間，若超過8小時，除了電費相對較貴，家中空氣不斷循環，缺乏新鮮空氣，空氣質素亦較差。

5. 冬季定期開冷氣

建議冬天最好每個月開機一次，每次約半小時至1小時，以保冷氣機機件運作正常、暢順。

6. 定期洗冷氣機

建議一年洗一次冷氣機，在夏天之前或是夏天之後，以確保使用期間冷氣機乾乾淨淨。阿吉不建議自行清洗，因冷氣機內有很多電子零件、細小的摩打，以及很多膠配件，是很易脆化或老化的。為免發生意外，宜請專人上門清洗。

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記者：黃泳欣