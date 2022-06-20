【居家洗腎】醫管局引22部新代洗腎機　患者每次家居洗血減至4小時

▲ 醫管局引22部新代洗腎機，患者每次家居洗血減至4小時（陳靜儀攝）

每周3天在醫院耗上大半天洗腎，要自食其力照顧自己對一眾末期腎病者可謂遙不可及。醫管局2年前起引入新一代洗血機，為腎友帶來福音，可安在家中以更短時間「洗血」。成為威爾斯親王醫院首名新一代洗血機用家，可在家洗血的文先生表示，有別於在醫院內專注7小時洗血，在家洗血時可同時上網、聽歌，亦可重返職場，形容自己不再像「寄生蟲」依賴家人照顧。

現時本港有約6,900名腎病患者，當中約1,900人需每周3天，每天耗上7至8小時洗血，嚴重影響生活；為提升病人生活自主權，醫管局2年前起引入新一代洗血機進行先導計劃，讓病人在家中以更短時間約4小時洗血，至明年第二季威爾斯親王醫院及聯合醫院合共將有22部，暫有3位病人已完成訓練可回家洗血，未來將視乎需求，引入更多。

威院腎科中心現時共為102名腎病患者洗血，當中7人已可自行使用新代洗血機、59人需與醫護共同使用，餘下患者則需醫護主導使用或未可始使用。威院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔表示，所有洗血病人都適合在家使用新一代洗血機，不過有病人或因未能跨過自行插針的心理障礙故難以自行使用洗血機。

機身小巧安裝簡單 用水減

威院內科及藥物治療學系副顧問醫生鄺瑋琦解釋，新一代洗血機機身較小巧、安裝簡單、用水量較少，每次治療須大約30至60公升，及操作簡單，患者只需約2周便熟習機器運作；相反，傳統家居洗血機體積大、對自來水水壓及電源要求較高，個別家庭或需要額外水電改裝、每次治療須大約120至140公升用水，患者更需約3個月來學習機器運作。

邊洗血邊聽歌 更有精神外出

今年38歲的文先生年輕時已因糖尿病及高血壓導致末期腎衰竭，自2015年開始便在家中進行「洗肚」，至2018年不幸因細菌感染腹膜而不再適合洗肚，於是每周3天需到血液透析中心進行洗血。當時要坐輪椅的他形容時常出入醫院十分不便，且難以工作，需依賴家庭收入，「街都唔想出，因為好攰」。

文先生於去年3月花了10天學習使用新一代洗血機後，成為威院首位可回家洗血病人，他透露現時每周會在家中洗4次血，洗血時更可一邊上網、聽歌、看電視及看書，多了很多自由時間，周六更有精神與家人外出看戲，亦可重返職場，「唔係好似一條寄生蟲咁樣，可以返工，有番啲收入同社交。」

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記者：鄧凱文