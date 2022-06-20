【張敬軒演唱會】慶功豪花35萬派予同事　軒仔有意年底再開騷

▲ 軒仔邀每晚不同嘉賓慶功。

張敬軒《THE NEXT 20演唱會》完滿落幕，並創下4大紀錄 : 嘉賓人數最多演唱會共58人、 最夜完騷演唱會 、單場罰款最多演唱會，以及疫情期間開最多紅館演唱會。軒仔由 2020年《盛樂演唱會》8場，2021至2022年《THE NEXT 20》演唱會共26 場，18個月唱34場演出，暫時無人能破。

軒公完騷後並無忘記每一個幫過他的人，先是於IG中深夜直播，多謝歌迷之餘，更不停找家中禮物送給歌迷，又逐一相約為他做嘉賓的歌手飯聚作感謝，上星期軒公再開庫，宴請所有台前幕後演出及工作人員慶功，食大餐之餘更自掏腰包拿出35萬現場大抽獎，讓一眾台前幕後開心不矣。

▲ 獻出巨額獎金。

慶功宴上軒公開庫儀式用搞珠籠抽紙仔，最細獎項一千，最大一萬，但求人人有份大家開心，但抽到最後，席間不少只抽到一千的同事高叫加碼，每人變相得到三千，然後抽到二千蚊的幾十人又大叫加碼，軒公見大家咁興奮，又再開庫，最終全晚一共抽了近35萬元現金獎，人人有份永不落空，連因工作未能到場的工作人員，都一樣抽到，個個滿載而歸。

軒公開庫之外，席間亦一一親自答謝每個組別的工作人員，感謝所有人對這次演出的貢獻，自言完騷至今，每晚演出仍歷歷在目，有很多關於演唱會的感受，製作故事，以及重有千言萬語想多謝各單位，會再在IG寫慎入長文，叫大家留意。

▲ Dear Jane是座上客。

今次演唱會之後，很多網上留言都指軒仔播「毒」，這個「毒」是令很多入場觀眾患上演唱會後遺症，非常掛念今次的演出，想再入紅館晚晚睇騷，軒公每晚嘉賓環節片段，已累積近三、四千萬次觀看，收到唔同聲音，軒仔早前上谷德超節目自爆年尾想再開騷。

疫情期間，軒公開了演唱創下34場演出，紀錄暫時無人能破，演唱會總監馮貽柏（ALEX）被問年尾是否再開唱破紀錄，或者再創單一歌手一年開兩次大騷紀錄，ALEX表示 : 「疫情期間，做到咁多場騷紀錄，我地永世難忘！係咪重可以創新紀錄？依家研究緊，研究到一個與別不同的方案，係有機會再開！我地要不斷挑戰新高度嘛！不過依家都在商議階段，有消息會同大家公佈！其實世界各地都有好多人問緊會唔會帶呢個騷去巡迴演出，當然好想變成世界巡迴演唱會，但都要睇疫情，希望疫情漸緩，大家回復正常生活，就會開始計劃巡演，或者到時跟我地去世界各地，旅行睇騷囉！」

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