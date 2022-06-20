【學校個案】學校錄408宗陽性個案　6間學校個班別要停課

▲ 梁偉榮攝

本港疫情持續，今（20日）新增1186宗確診個案，有141宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

學校今錄408宗陽性個案，其中108宗是今天檢測陽性，共涉及335名學生及73名教職員，分別來自289間學校；過去7日共130間學校有2宗以上個案，大部分是兩宗個案，沒有相關。當局建議6間學校個班別要停課：

荃灣柴灣角天主教小學：5C班5名學生染疫，全班有29人；3D班3名學生陽性，全班有28名學生

聖士提反書院：5Y班3名學生染疫，全班有20名學生

中華基督教會基灣小學：SC班4名學生染疫，全班有31名學生

聖公會聖本德中學：3A班5名學生染疫，全班有33名學生

香港威雅學校：7B班3名學生染疫

香港青年協會李兆基書院：1B班共3人染疫

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記者：郭詩詩