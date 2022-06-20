  • 30°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 16:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校個案】學校錄408宗陽性個案　6間學校個班別要停課

社會 16:41 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

梁偉榮攝

本港疫情持續，今（20日）新增1186宗確診個案，有141宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

學校今錄408宗陽性個案，其中108宗是今天檢測陽性，共涉及335名學生及73名教職員，分別來自289間學校；過去7日共130間學校有2宗以上個案，大部分是兩宗個案，沒有相關。當局建議6間學校個班別要停課：

  • 荃灣柴灣角天主教小學：5C班5名學生染疫，全班有29人；3D班3名學生陽性，全班有28名學生
  • 聖士提反書院：5Y班3名學生染疫，全班有20名學生
  • 中華基督教會基灣小學：SC班4名學生染疫，全班有31名學生
  • 聖公會聖本德中學：3A班5名學生染疫，全班有33名學生
  • 香港威雅學校：7B班3名學生染疫
  • 香港青年協會李兆基書院：1B班共3人染疫

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【港大研究】團隊研發無創微波高溫熱療方法　恢復抗生素治療大腸桿菌效果
今日 13:13
【港大研究】團隊研發無創微波高溫熱療方法　恢復抗生素治療大腸桿菌效果
【居家洗腎】醫管局引22部新代洗腎機　患者每次家居洗血減至4小時
今日 00:00
【居家洗腎】醫管局引22部新代洗腎機　患者每次家居洗血減至4小時
【變種病毒】多4人疑染Omicron BA.2.12.1　居長沙灣碧海藍天及清水灣半島
今日 16:45
【變種病毒】多4人疑染Omicron BA.2.12.1　居長沙灣碧海藍天及清水灣半島

你可能感興趣

【港大研究】團隊研發無創微波高溫熱療方法　恢復抗生素治療大腸桿菌效果
今日 13:13
【港大研究】團隊研發無創微波高溫熱療方法　恢復抗生素治療大腸桿菌效果
【居家洗腎】醫管局引22部新代洗腎機　患者每次家居洗血減至4小時
今日 00:00
【居家洗腎】醫管局引22部新代洗腎機　患者每次家居洗血減至4小時
【變種病毒】多4人疑染Omicron BA.2.12.1　居長沙灣碧海藍天及清水灣半島
今日 16:45
【變種病毒】多4人疑染Omicron BA.2.12.1　居長沙灣碧海藍天及清水灣半島
公立醫院 何婉霞 張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 商場 風險管理 學校 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機