【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因

昨天(6月19日)是父親節,陳凱琳(Grace)的弟弟Derek在個人社交平台上載與父親的合照,陳父坐在兒子大腿上並扮啜手指,至於Derek攬住爸爸,十分溫馨,同時寫道:「Happy Father's Day! You've grown up so much, proud of you 😎」

但因為陳凱琳弟弟擁有深膚色,與膚色較白的陳父顯得有明顯的對比,由此再引起網民討論。

事實上除膚色外,Derek與孖生姐姐陳凱琳的面容輪廓都似外國人,與他們父母及大家姐都不同,因此自陳凱琳出道以來,早令網民感好奇。

不過早在2021年5月,陳凱琳媽媽陳劉惠嫺(Connie)接受港台節目《舊日的足跡》訪問時,大方解釋陳凱琳與Derek外貌似混血兒的原因。

其實陳凱琳有1姊1弟,家姐叫Joyce,至於龍鳳胎弟弟為Derek,而Grace父母都是中國人,而大家姐Joyce的外表亦沒有半分似混血兒,可是陳凱琳與Derek的外表卻有點像外國人。

陳凱琳姐弟似混血兒原因

陳媽媽Connie在《舊日的足跡》解畫稱:「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨,但突然在14、15 歲時眼變大、臉變尖,阿仔更多了鬚根,可能我的媽媽是馬來西亞人,擁有亞裔容貌,他又喜歡戶外活動,又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」

由於3姊弟的外貌不同,外界亦流傳大女Joyce會因為妹妹較漂亮而感自卑,Connie稱曾問長女會否因妹妹較漂亮而介懷:「當時Joyce直說不會:『她是我妹妹,每個人都靚,只是角度不同,其他人不可以用容貌去分裂我們,否則我會將話題停止。』」

陳媽媽並指兩姊妹感情要好:「Grace好愛家庭,又崇拜家姐,Joyce則好有創意,屋企聚會都由她安排,令所有人都感開心。」

她當時更豁達地說:「可能因為傳聞的人未與我們相處,便先入為主是很自然的事,但若真正進入我們的家庭,甚至親戚朋友都會感到絕對沒有問題存在,我們也不需要力證,最重要是內心的真愛與平靜。」