【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因

昨天（6月19日）是父親節，陳凱琳（Grace）的弟弟Derek在個人社交平台上載與父親的合照，陳父坐在兒子大腿上並扮啜手指，至於Derek攬住爸爸，十分溫馨，同時寫道：「Happy Father's Day! You've grown up so much, proud of you 😎」

但因為陳凱琳弟弟擁有深膚色，與膚色較白的陳父顯得有明顯的對比，由此再引起網民討論。

事實上除膚色外，Derek與孖生姐姐陳凱琳的面容輪廓都似外國人，與他們父母及大家姐都不同，因此自陳凱琳出道以來，早令網民感好奇。

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不過早在2021年5月，陳凱琳媽媽陳劉惠嫺（Connie）接受港台節目《舊日的足跡》訪問時，大方解釋陳凱琳與Derek外貌似混血兒的原因。

其實陳凱琳有1姊1弟，家姐叫Joyce，至於龍鳳胎弟弟為Derek，而Grace父母都是中國人，而大家姐Joyce的外表亦沒有半分似混血兒，可是陳凱琳與Derek的外表卻有點像外國人。

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陳凱琳姐弟似混血兒原因

陳媽媽Connie在《舊日的足跡》解畫稱：「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨，但突然在14、15 歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根，可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」

由於3姊弟的外貌不同，外界亦流傳大女Joyce會因為妹妹較漂亮而感自卑，Connie稱曾問長女會否因妹妹較漂亮而介懷：「當時Joyce直說不會：『她是我妹妹，每個人都靚，只是角度不同，其他人不可以用容貌去分裂我們，否則我會將話題停止。』」

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陳媽媽並指兩姊妹感情要好：「Grace好愛家庭，又崇拜家姐，Joyce則好有創意，屋企聚會都由她安排，令所有人都感開心。」

她當時更豁達地說：「可能因為傳聞的人未與我們相處，便先入為主是很自然的事，但若真正進入我們的家庭，甚至親戚朋友都會感到絕對沒有問題存在，我們也不需要力證，最重要是內心的真愛與平靜。」