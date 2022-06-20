【食物安全】台灣Häagen-Dazs兩批次雪糕驗出殘餘農藥　暫未知本港有否入口有關問題批次

▲ 台灣Häagen-Dazs 2批呍呢嗱家庭裝雪糕（473毫升）驗出農藥殘留ethylene oxide。（Häagen-Dazs官網截圖）

根據台灣聯合新聞網報導，當局驗出2批進口台灣的Häagen-Dazs雪糕，呍呢嗱家庭裝雪糕473毫升（有效日期20230413及20221026）有農藥殘留ethylene oxide，當地Häagen-Dazs已主動將問題的批次下架及退款，暫未知香港有沒有進口相關問題產品，TOPick現正向食物環境衞生署及本港代理商查詢。

台灣Häagen-Dazs代理商指出，已於第一時間通報全球總部，經總部確認回覆表示，全球各地流通販售的產品，皆未獲得任何相關通報，全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，強調產品中並無使用環氧乙烷，因此對於台灣當局此次抽驗的結果，正與全球總部積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣當地機關執行相關查驗工作；並主動回收相關有問題批次。

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記者：陳麗娜