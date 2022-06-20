【七一回歸】立法會議員出席七一活動　周四起須「點對點」 閉環管理、1天前入住酒店隔離

▲ 政府函包括立法會議員在內的部份政界人士，出席七一活動1天前入住政府安排的酒店。（資料圖片）

七一回歸在即，政府今日致函包括立法會議員在內的部份政界人士，要求出席當日慶回歸活動者，於本周四（23日）起在住所和辦公場所進行「點對點」 閉環管理，並於出席活動1天前入住政府安排的酒店。

民政事務局慶典統籌辦公室今日向部份出席七一慶回歸官方活動的人士發信，為確保活動順利進行和致力排除感染新冠病毒的風險，提出3項要求。其一，是要求出席者於本周四起每天到政府指定的檢測中心進行核酸檢測，期間前往其他地點參與公務活動，不能乘坐公共交通、參加聚集性活動，並嚴格做好個人防護。

另外，當局亦要求出席者符合疫苗接種和健康申報的要求，其同住家人及司機均須於本周四起每天進行檢測。

本港今年回歸25周年，國家領導人會否赴港參加回歸慶典及新政府就職典禮仍未拍板。位於灣仔會展附近的君悅酒店和萬麗海景酒店，本月28日起不接受訂房。據了解，港府早前計劃部份出席者先在家隔離4日，後3日才到酒店隔離。

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記者：陳葆琳