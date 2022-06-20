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【黃Viu劇集】「少女時代」徐玄演技大躍進　羅人友成劇集綜藝「搶手貨」

娛樂 16:11 2022/06/20

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由「國民玉女」徐玄和「深情暖男」羅人友攜手主演的全新奇幻愛情韓劇《魔咒的戀人》講述將自己不幸的人生視為宿命、並且選擇順從的人類男子孔秀光（羅人友飾），和為了解除詛咒而跳出未知世界的女神李瑟菲（徐玄飾），兩人一起擺脫殘酷命運的故事。

改編自同名網漫，徐玄在新劇飾演幸運女神李瑟菲，只要碰觸他人的手，便能夠看見對方的未來。七年前她意外與孔秀光相遇，兩人雖然度過了如夢似幻的一天，男方卻逐步走向不幸。原本備受期待的留學生搖身一變成為魚販，從此過著截然不同的生活「不幸」和「幸運」。

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【黃Viu劇集】金智恩透露與李準基合作有化學作用　自爆被股票術語考起

工作專業認真

要數韓國影視圈的「美談製造機」，徐玄和羅人友絕對榜上有名，二人憑專業有禮的工作態度，屢屢獲得劇組表揚。

其中羅人友最廣為人知的美談，絕對是救火頂替金志洙主演的Viu Original原創古裝劇集《月升之江》溫達一角，其演出不但得到觀眾青睞，還備受業界認可；該劇導演更透露人友為了在一個月內趕拍20集，幾乎沒有休息，表現令人敬佩。

憑藉專業演出，羅人友開啟了順暢的演藝之路，除了擔正主演《魔咒的戀人》，近日亦亮相新劇《Cleaning Up》，還持續拍攝熱播韓綜《兩天一夜》，成為最當時得令的搶手貨之一。

不少觀眾也被他的呆萌魅力吸引而重投《兩天一夜》懷抱，刺激節目收視上升，令他頓成「收視救星」！

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演技躍進獲認可

另外，「少女時代」徐玄近年積極轉戰戲劇圈，雖然曾經被狠批演技不自然、經歷了一段演戲黑暗期，但是她以劇集《私生活》洗底，還被網民激讚演技大爆發。

《魔咒的戀人》是她暌違一年多的回歸作品，是次飾演未知世界的女神李瑟菲，劇照一出隨即獲觀眾大讚選角完美、美貌堪比迪士尼公主，讓人格外期待她的演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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