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【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　目擊者供稱曾擲磚還擊圖嚇退黑衣人

社會 15:44 2022/06/20

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7旬清潔工疑被磚頭擊斃，目擊者供稱曾擲磚還擊圖嚇退黑衣人。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（20日）於高等法院續審。目擊證人今供稱，她參與拾磚期間被黑衣人質問是否想死，她又承認曾投擲磚頭還擊，目的是嚇退黑衣人。

控方今傳召1名女目擊者柯明玉出庭作供，柯供稱她於2019年11月13日案發當日早上，與女兒途經案發的上水大會堂外，柯當時見路上滿佈石頭，大量車輛無法駛過，她因此幫忙搬開石頭，其間有1群黑衣人衝過來，並以磚頭襲擊他們，柯表示感到驚慌，故本能反應下，拾起磚頭向黑衣人擲過去還擊，黑衣人其後後退。

柯續指，其後有更多黑衣人返回現場施襲，場面混亂，其間有黑衣男人手持長鐵通，用力戳向柯的腹部，問她是否想死，「我話我無工返就嚟餓死啦！」柯與黑衣人對恃一會後，被1名男子拉走。

柯又指，她其後目睹有1名男子遭3、4名黑衣人襲擊，印象中黑衣人以短的物件襲擊傷者，隨後有幾名男子上前將傷者救走，柯亦向黑衣人投擲磚頭。

柯憶述男傷者血流披面但仍能正常行動，她轉身發現有1名中年男子躺在地上，柯於是報警，並帶同女兒離開現場。

首被告一方盤問柯時指，她承認自己亦曾投擲磚頭，其目的是為了嚇退黑衣人，並沒有意圖傷害任何人或沒有預計到有人會因此受傷。柯同意說法，並指她與黑衣人之間的距離，是不會傷害到對方。首被告一方其後向柯展示照片，指柯當時距離黑衣人很近，更憤怒得連女兒在場也不記得，柯否認說法。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

案件今午續審。

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記者：楊詠渝

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