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【最新疫情】今日新增1,327宗陽性個案　連續6日確診破千宗【不斷更新】

社會 16:35 2022/06/20

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

本港昨增1,276宗確診，為連續5日確診破千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（20日）下午交代最新疫情。

【16:35】

學校今錄408宗陽性個案，其中108宗是今天檢測陽性，當局建議6間學校個班別要停課，涉聖士提反書院、香港青年協會李兆基書院等。即看：【下一頁】

【16:30】

今日新增1,327宗確診個案，本地感染佔1,186宗，另有141宗輸入個案，確診個案是連續第5日破千宗。今波疫情累計錄1,215,380宗。

今多1宗死亡個案，累計9183宗死亡個案；多4院舍疑有傳播，包括松山府邸護老院，呈報5名院友確診個案，對上一次確診個案出現為3月份，有一批人士須檢疫。即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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