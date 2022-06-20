【情緒健康】薛凱琪曾患抑鬱走過低谷　曬11年前舊相以繪畫發洩情緒【附抑鬱症症狀】

▲ 薛凱琪08年曾患上抑鬱症，現已走出低谷。

薛凱琪（Fiona）最近專注內地工作，加盟內地綜藝節目《乘風破浪3》引起一時熱話，而她近日亦公開在社交平台上載舊畫作，剖白以前的她喜歡通過畫畫去發洩不快情緒，其實Fiona曾在2008年患上抑鬱症，暴瘦至85磅，更曾試過自殘，甚至一度有輕生念頭。現在的Fiona自言已不怎麼畫畫，原因是沒有時間，也沒有情緒要發洩。走過情緒低谷的她更鼓勵大家，希望每個人都可以勇敢走下去。

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Fiona日前在社交平台上載了數張照片，相中的她背對鏡頭，正手持顏料及畫筆專注作畫。Fiona所畫的兩幅作品中，其中一幅鉛筆掃瞄，顯示小女孩正在低頭哭泣；另一幅畫作是一名女孩站在黑色通道中，瀏海掩過臉部，看不清她的表情。

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Fiona上載照片時表示，照片攝於11年前，並指以前自己習慣靠畫畫發洩不快，現時已跨過情緒低谷：

突然找到11年前在家畫畫的我。以前的我老愛通過畫畫去發洩不開心的情緒。現在的我不怎麼畫畫了，第一是沒時間，第二是因為我現在並沒有什麼情緒要發洩。

人快不快樂都是出於自己對事情的看法，看法會改變你的一切行為。

有時候回憶之前的自己，會覺得很神奇：這場旅途我到底是怎麼走過來的？希望我們每一個人都可以勇敢地走下去。

Fiona在2008年曾患上抑鬱症，當時的她暴瘦至85磅，原因與不懂分享感受及與男友分手有關。在患病期間，她曾因討厭自己而自殘，如扯頭髮、扣喉、𠝹手，又打算過拍完電影就要輕生。而她指剛開始服藥時，看到街上的途人會很害怕，回家會尖叫，又常與家人吵架，甚至要分居。在困難期間，Fiona身邊的好友一直在旁支持，方大同更曾在Fiona致電給他表示想死時，細心聆聽Fiona的說話，勸止她別要輕生。

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每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

精神方面

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想著許多不愉快的事情

覺得自己沒有用，過份自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

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責任編輯：羅嘉欣