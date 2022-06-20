【公務員】聶德權：新聞處處長遴選已到尾聲　將堅守崗位直至任期結束

▲ 公務員事務局局長聶德權。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權，今日在立法會一個委員會指，新聞處處長的遴選工作已到尾聲，會經政府內部聘任，完成程序後再作公布。他又透露，現時約75%首長級公務員，曾接受國家事務研習課程。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日開會，有議員關注政府新聞處處長一職仍然空缺。聶德權表示，該職位是經政府內部聘任，有關遴選工作已到尾聲，完成程序後再作公布。

對於部份首長級職位會試行對外招聘，聶德權指，會考慮有關職位的政府內部競爭情況，以及是否需要由部門人員出任，強調大部分首長級職位仍由內部選拔或晉升，會基於能者居之的原則，亦確保公務員團隊的穩定性。

至於提升公務員培訓發展方面，聶德權指，未來的基礎培訓框架是，公務員在試用期內，須基本掌握憲制秩序、國情、一國兩制和《基本法》等，否則不會獲長期聘用，而日後亦要進行進階培訓，才會獲考慮晉升。

他又指，現時有約75%首長級公務員，曾接受國家事務研習課程，目標未來達到100%，強調原則是首長級公務員要定期接受相關課程。

另外，多名立法會議員今日在會上，向不會過渡至下屆問責班子的聶德權致謝。其中，曾任保安局局長的新民黨議員黎棟國形容，社會仍有很多地方可讓聶德權發揮，關注對方會否考慮參選立法會議員。

聶德權在會後則指，過去一直擔任公職數十年，對工作深感光榮，會繼續堅守崗位，直至本屆政府任期結束，強調無論在政府內外，其服務市民、建設香港、貢獻國家的初心不會變。他又感謝公務員同事付出的努力和貢獻，形容為他們感到非常驕傲。

被問到有否候任特首李家超邀請加入新班子，聶德權回應指，不會評論新政府組班工作。

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責任編輯：胡偉明