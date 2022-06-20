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【JUPAS】都大設彈性聯招收生安排　中或英文未達標仍有機會取錄

社會 15:52 2022/06/20

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都大設彈性聯招收生安排，中或英文未達標仍有機會取錄。（資料圖片）

香港都會大學表示，受新冠疫情影響，應屆香港中學文憑試考生面對更大挑戰，故今年採取彈性收生安排，在個別核心科目未達入學要求的考生，都大將會作特別收生考慮，提供入讀大學的機會。

除護理及健康學相關課程外，新安排將適用於所有透過大學聯招辦法（JUPAS）報讀都大2022/23學年「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）下課程的學生。

在新安排下，如考生在中文或英文其中1科的成績僅達第2級，但其他學科仍符合最低入學要求，及於其中1科甲類科目考獲5*或以上成績，都大將會作特別收生考慮。同時，考生所持的總成績仍須符合心儀報讀課程的最低錄取分數，以及把該課程放在聯招中的A組別（Band A），並通過相關面試要求。

都大學術副校長關清平表示，期望透過是次彈性收生安排，為偶有失手的考生提供升學途徑，繼續選擇適合自己的發展方向，發揮潛能。都大升學詳情可瀏覽大學網頁

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責任編輯：李榮忠

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