【體驗黑暗】機構「黑暗中對話」讓學童體驗失明失聰人士感受　建立同理心及尊重平等

▲ 機構定時舉辦活動令社會更了解失明人士及聾人真實處境。

近年聽過不少學校會帶小朋友參加一個體驗失明人士或聾人的活動，包括到體驗館以視覺或聽覺以外的感官來感受世界，完成體驗。有的希望小朋友活動過後建立同理心，明白失明人士或聾人的日常生活及感受。

我每次參與這機構的活動，都想一套電影《借東西的小矮人》，劇情講述身患心臟病少年阿翔到郊野休養時，認識住在地板下的小矮人阿莉阿蒂。小矮人不時趁人們不為意時，取方糖、紙巾等生活物品，他們稱為「借物」。

最新影片推介:

阿莉阿蒂一家是碩果僅存的小矮人。阿莉阿蒂的父母對人類世界極為敏感及充滿戒心，與人類保持距離，以免受傷害，減少矮人族的人數。故事開始於阿莉阿蒂初次到人類世界「借物」，驚險旅程令她十分期待，大展身手。她取後一粒方糖後，回程時卻不小被阿翔看到，緊張的她遺失珍貴方糖。

阿翔很喜歡阿莉阿蒂，他和大部人一樣，不理解小矮人的想法及生活，單方面地認為將方糖送給阿莉阿蒂，放到她的門口，阿莉阿蒂便會高興。阿莉阿蒂認為小矮人有能力出動「借物」，無需阿翔將方糖送到門口。也許阿翔是好心，但是生命之間相處更多是互相尊重。當阿翔漸漸了解矮人族後，阿莉阿蒂因被人類發現，需要搬屋，阿翔送別阿莉阿蒂時，再次送出方糖，阿莉阿蒂送以髪夾，互相祝福。電影借機帶出面對小眾更需要是「以誠相待」。

片中小矮人「借物」在部份人眼中是「偷竊」，但更多認為是「借取」行動。特別是屋主婆婆，雖然未見過小矮人，但對小矮人非常尊敬，更會製作大屋給小矮人。另一角色女傭阿春則完全相反，不但經常向婆婆投訴小矮人「偷竊」，更設法捉小矮人。小矮人取東西的行為是「偷竊」還「借物」，因人而異，學習如何尊重和欣賞不同生命的差異是旅程重要的一課。

我對其中一句很深刻「借走的糖，還回的心」，阿翔在借物過程獲得友誼，重新温暖他寂寞的心。温暖小故事展現不同生命的脆弱與堅靭，生命與生命間互相欣賞，平等共存。

這個提供失明人士及聾人體驗的機構，就是「黑暗中對話」，這機構透過不同體驗，例如《暗中作樂》音樂會及黑暗和無聲體驗活動令社會更了解失明人士及聾人真實處境。機構今次推出NFT企劃更是社福界的突破，期望透過Web 3.0，實行共融無國界、無邊界，令社會更理解殘疾人士，賦予NFT另一深層意義—尊重平等。



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