  • 30°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位

社會 16:11 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成，本年度料提供2.7萬個單位。（資料圖片）

房委會轄下資助房屋小組委員會估算，2022／23年度共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位可供編配予各類別申請者，當中大部分的單位，即20,200個單位（73.2%）將編配予公屋申請者。

房委會發言人表示，2021／22年度公屋實際編配數字為25,955個，佔原先估算83.7%。發言人解釋，編配數目的落差主要因為第五波疫情嚴峻，政府於2022年2月15日宣布徵用粉嶺皇后山邨第一座和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓（合共3,098個單位）作社區隔離設施。上述公屋單位的實際入伙日期需要延後數月，以致有關單位的編配未能反映在本年的數字內。

房委會估算2022／23年度共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位。發言人指，有關估算數字並非上限，若有任何新公共屋邨提前竣工，會盡快將相關公屋單位編配予申請者。

另外，房委會預留350個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區項目、元朗錦田南公營房屋發展區項目，以及其他政府寮屋清拆計劃、緊急清拆計劃、違例天台構築物清拆計劃等。另備120個單位用作安置受市區重建局2022／23年度各重建項目影響的居民。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新班子】陳茂波「四人組」　聚焦房屋土地難題
今日 09:53
【新班子】陳茂波「四人組」　聚焦房屋土地難題
【新班子】文旅局局長楊潤雄：至今未到過M+博物館　會爭取機會參觀
17:11 2022/06/19
【新班子】文旅局局長楊潤雄：至今未到過M+博物館　會爭取機會參觀
【公屋供應】特快公屋編配計劃7月推2000伙　預計9月揀樓
18:47 2022/06/17
【公屋供應】特快公屋編配計劃7月推2000伙　預計9月揀樓

你可能感興趣

【新班子】陳茂波「四人組」　聚焦房屋土地難題
今日 09:53
【新班子】陳茂波「四人組」　聚焦房屋土地難題
【新班子】文旅局局長楊潤雄：至今未到過M+博物館　會爭取機會參觀
17:11 2022/06/19
【新班子】文旅局局長楊潤雄：至今未到過M+博物館　會爭取機會參觀
【公屋供應】特快公屋編配計劃7月推2000伙　預計9月揀樓
18:47 2022/06/17
【公屋供應】特快公屋編配計劃7月推2000伙　預計9月揀樓
公屋 疫情 寮屋 房委會 市區重建

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機