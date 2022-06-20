【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位

▲ 上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成，本年度料提供2.7萬個單位。（資料圖片）

房委會轄下資助房屋小組委員會估算，2022／23年度共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位可供編配予各類別申請者，當中大部分的單位，即20,200個單位（73.2%）將編配予公屋申請者。

房委會發言人表示，2021／22年度公屋實際編配數字為25,955個，佔原先估算83.7%。發言人解釋，編配數目的落差主要因為第五波疫情嚴峻，政府於2022年2月15日宣布徵用粉嶺皇后山邨第一座和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓（合共3,098個單位）作社區隔離設施。上述公屋單位的實際入伙日期需要延後數月，以致有關單位的編配未能反映在本年的數字內。

房委會估算2022／23年度共有約27,600個單位，包括約12,500個新單位及約15,100個翻新單位。發言人指，有關估算數字並非上限，若有任何新公共屋邨提前竣工，會盡快將相關公屋單位編配予申請者。

另外，房委會預留350個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區項目、元朗錦田南公營房屋發展區項目，以及其他政府寮屋清拆計劃、緊急清拆計劃、違例天台構築物清拆計劃等。另備120個單位用作安置受市區重建局2022／23年度各重建項目影響的居民。

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責任編輯：李榮忠