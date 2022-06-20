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【新航線】大尾篤至大水坑渡輪下月9日開航　不接受寵物上船

社會 16:29 2022/06/20

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(沙田區議員鄭仲恒社交平台圖片)

大尾篤（大美督）是香港熱門的郊遊地點。早前運輸署正式接獲營辦商聲威實業申請來往馬鞍山大水坑、馬料水及大尾篤的街渡航線，有關航線將於下月9日開航。

聲威實業表示，來往大水坑至大尾篤（經馬料水）航線將在周末及公眾假期提供服務。成人及小童單程收費皆是20元，無分段收費，亦暫時未有提供長者乘搭優惠，3歲以下不佔座位的手抱小孩則免費。至於航程方面，大水坑至大尾篤全程約為45分鐘，由大水坑至馬料水段約需時15分鐘；馬料水至大尾篤段約需時30分鐘。泊岸地點位於沙田七十七區梯台、馬料水三號梯台及大尾篤梯台。首班船於11:00am在大水坑碼頭開出，尾班船於6:00pm在大尾篤開出。

沙田區議員鄭仲恒上周二（14日）在社交平台表示，已相約運輸署、康文署、渡輪承辦商及其協辦團體，視察有關大水坑新「街渡」試航，有關人流安排及乘客上落船均屬於合理範圍，對其他海濱長廊使用者的影響並不大，要求康文署及運輸署繼續加強留意乘客排隊情況，避免出現阻塞，亦要求渡輪承辦商盡可能提早泊岸，讓排隊中的乘客先上船，疏導人流及盡量不影響當區居民。他亦向當局反映，指需要在區內位置加強指示，指導乘客至77號梯台。

他又稱，而海濱長廊為康文署管轄範圍，並未成為寵物共享公園，而長廊中亦未有足夠寬度增設寵物通道，因此新渡輪服務並不接受寵物上船。

大水坑登船點。(陳梓蔚攝)

(陳梓蔚攝)

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責任編輯：余思嵐

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