【學生流失】7成幼稚園收生下跌20間料於今年停辦　教聯會促調高資助額及放寬加費門檻

▲ 教聯會副主席林翠玲（中）稱，據了解有20間幼稚園會在下學年停辦，教育界立法會議員朱國強（右）。（黃悅晴攝）

受出生率下降、疫情及移民潮夾擊，教聯會調查發現，約7成受訪幼稚園報讀全日班或半日班的人數減少；逾7成半表示面對財政困難，1成學校有可能於明年或後年停辦。教聯會期望政府能提供更多津貼讓幼稚園彈性使用，並提高每名幼稚園學童的單位資助額，助業界渡過難關。

教聯會今年5月進行問卷調查，獲240間幼稚園回應。調查顯示，受訪幼稚園平均流失16名半日班學生及9名全日班學生，而學前班平均流失19名學生。71%幼稚園申請報讀全日班K1的人數減少，平均人數減約29%；68%幼稚園申請報讀半日班K1的人數減少，平均人數減約兩成半。另外，66%受訪幼稚園表示放棄學額的人數增加。

調查亦顯示，73%幼稚園表示，學校下學年需要裁減教師，平均每校需減少2至3名教師，33%受訪幼稚園下學年將凍結全校教師薪酬。而10%受訪學校表示目前儲備只可維持本學年末的營運，分別有4%及7%受訪學校會在明年或後年停辦。

教聯會副主席林翠玲說，據了解有20間幼稚園會在下學年停辦。她引述有非牟利幼稚園反映，本學年半日班有80多名K3學生畢業，但K1收生僅收到20名學生，認為移民潮、疫情及出生率下降令幼稚園業界收生數量明顯下跌，導致校方獲得的資助額亦大減，令學校營運出現困難，難以負擔租金及教職員薪金。

教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強促請當局延長幼稚園教育計劃過渡期津貼，並向提供更多津貼、調高每名學童的單位資助額，及放寬申請增加學費的門檻，以助業界渡過難關及穩定幼稚園教育生態。

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記者：黃悅晴