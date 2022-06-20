【通關安排】民建聯陳恒鑌倡檢疫設施改為「在港驛站」　港人返內地前先檢疫

▲ 民建聯立法會議員陳恒鑌建議，善用目前本港空置的檢疫隔離設施作為「在港驛站」。

新冠疫情襲港兩年，免檢疫通關無期，目前港人經深圳灣前往內地，須到深圳的「健康驛站」系統，預約檢疫酒店，惟有關名額難以預訂。民建聯立法會議員陳恒鑌建議，善用目前本港空置的檢疫隔離設施用作「在港驛站」，讓回內地人士於「在港驛站」先完成醫學觀察，再閉環式送返內地。

陳恒鑌表示，近月不少港人或身在本港的內地同胞都表示難以預訂深圳的「健康驛站」酒店檢疫名額，亦難以搶購經港珠澳大橋回內地的金巴車票，更有黃牛黨搶去名額，進一步增加入境內地的難度。

他指，早前曾視察新落成的社區隔離設施，有見數量充足，啟德及竹篙灣設施合共有近2萬個床位，而且環境理想，加上疫情暫無需要動用這些設施，倡議改變其用途為「在港驛站」，並由國家衞健委派員監督，由本港紀律部隊營運，並向入住人士收取接近成本的食宿費用。

陳恒鑌認為，做法可便利港人更易返回內地，一旦觀察期間染疫可立即重投本港醫療體系；更有助降低將病毒輸往內地風險。他強調，有意回內地人士目前苦於名額不足而無法起程，以隔離設施改為「在港驛站」，可為他們提供第三條路。

他續指，已初步向中央官員反映倡議，所獲反應正面，並已去信候任特首李家超，希望新一屆政府盡快與內地商討安排，以結果為目標，為兩地局部通關開創新猷。

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責任編輯：陳葆琳