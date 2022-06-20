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【污水檢測】元朗菁雅居及九龍站凱旋門等污水陽性　當局派23萬快測包

社會 16:38 2022/06/20

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

(譚以諾攝)

政府今日（20日）表示，元朗、油尖旺、九龍城污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
元朗區 — 菁雅居、玉桂園、丹桂苑、雅樂花園、銀禧花園、卓雅花園、丹桂花園、洪福邨及天恒邨

油尖旺區 — 漾日居、君臨天下、凱旋門及維港灣

九龍城區 — 俊民苑、欣圖軒、御龍居、君逸山及愛民邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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