【十八年後的終極告白2.0】趙希洛進一步挑戰演出尺度　邵展鵬「黑化」為龔嘉欣做殺人？

▲ 趙希洛今晚一集再有超性感演出。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》踏入結局周，上集講到畫家姚尚謙（譚俊彥飾）逐步「黑化」，利用沈越（龔嘉欣飾）悲慘身世為畫展宣傳，再以甜言氹沈越原諒並與其深情激吻，對湊巧經過的沈越胞弟天藍（邵展鵬飾）投以「好勝」及「奸險」樣，再肉緊咀沈越。

而對胞姐愛護有加的天藍，看到姚尚謙與沈越激吻一刻，展現出憤怒與妒忌的表情。

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網民除揣測譚俊彥飾演的姚尚謙是Big Boss外，亦有人認為邵展鵬飾演的吳天藍才是殺Queenie（譚凱琪飾）的幕後兇手。因Queenie曾懷疑姚尚謙與沈越的關係，踩場到糖水店搗亂，因此吳天藍對Queenie一直抱著怨恨之心。

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【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？ 龔嘉欣90秒展現微細情緒變化

趙希洛再色誘何啟南

今晚（6月20日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第16集，吳天藍見到姚尚謙和胞姐沈越關係再向前一步，甚為不滿。沈越覺得胞弟無理取鬧，兩姊弟不歡而散。

姚尚謙在安慰沈越時，卻從中得知沈越姐弟的重大秘密。

另一方面，方志浩（陳山聰飾）為了籌錢還給外父宋定彪（李國麟飾）而感惆悵，特意找黑幫頭目齊哥（何啟南飾）合作，卻碰門釘。方志浩遭到仇家追打，只得落荒而逃……

而天藍意外發現「男孩的救贖」之秘密，並找姚尚謙對質，威嚇他跟沈越分手。

後來姚尚謙偶然撞見沈越胞妹沈曉彤（鄧卓殷飾）走進藥房，追問下得知驚人消息。

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【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出 人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥

此外，今晚另一亮點，再有趙希洛飾演的Joyce再色誘徐友齊的性感場面。

預告片段中見到，她大騷玉背換黑色bra，之後再有正面鏡頭大寫特，清楚看見其上圍的線條，今次比起之前黑襪誘惑更大膽，但Joyce的背後有何動機？

譚俊彥+鄧卓殷關係密切

而明晚（6月21日）《十八年後的終極告白2.0》播出的第17集，姚尚謙和沈曉彤關係竟邁進一步，天藍見二人愈來愈親近，擔心妹妹受騙。

另外，方志浩發現徐友齊出古惑，遂藉此機會威脅對方一同合作，以賺取快錢。

而天藍逐漸在家中被孤立，姚尚謙、沈越與沈曉彤發現天藍的秘密，頓時令他無地自容。

方志浩為錢煩惱之際，察覺到太太Joyce有異樣，決定暗中查探……