  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 09:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】營養師評選11款杏仁奶　推薦4款高鈣低卡之選

食用安全 09:23 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

營養師評選11款杏仁奶，推薦4款高鈣低卡之選。

標榜健康的杏仁奶深受追捧，市面亦有售不同牌子杏仁奶，究竟哪些值得入手？Aranth安曼營養旗下澳洲註冊營養師Ariel撰帖，評選超市有售的11款杏仁奶，當中4款高鈣低卡，是營養師最爲推薦。

最新影片：

推薦4款杏仁奶

Ariel表示，好的杏仁奶選擇可根據3項指標：

  • 無添加糖
  • 鈣含量>120mg/百毫升
  • 少菜油添加

點擊大圖獲取詳情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

而在11款杏仁奶中，有7款添加糖、含添加劑及鈣含量不足，因此並不推薦。添加糖會造成額外熱量攝取；一些標註為無調整/Organic款式，即代表無添加鈣質，因此鈣含量不足；而一些咖啡版本的杏仁奶，即作爲咖啡中拉花使用，當中添加油脂、乳化劑，並不健康。7款杏仁奶包括：

  • 鈣思寶 杏仁高鈣健康飲品
  • Blue Diamond Almond Breeze (Chocolate)
  • Kirkland Signature Almond Milk Vanilla
  • MARUSAN 無糖烤杏仁飲品
  • 137 Degrees Nut Milk 原味杏仁奶
  • Vitasoy Australia Café for Baristas Almond Milk
  • Australia’s Own Barista Almond Milk

內容獲「Aranth安曼營養 營養師Ariel」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【超市大搜查】40款雪條熱量糖分大檢閱　營養師話你知減肥食雪糕點樣揀
17:56 2022/06/13
【超市大搜查】40款雪條熱量糖分大檢閱　營養師話你知減肥食雪糕點樣揀
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
09:00 2022/06/18
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
【超市大搜查】食餃子避開致肥陷阱　11款相對低脂急凍餃子
10:22 2022/06/20
【超市大搜查】食餃子避開致肥陷阱　11款相對低脂急凍餃子

你可能感興趣

【超市大搜查】40款雪條熱量糖分大檢閱　營養師話你知減肥食雪糕點樣揀
17:56 2022/06/13
【超市大搜查】40款雪條熱量糖分大檢閱　營養師話你知減肥食雪糕點樣揀
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
09:00 2022/06/18
【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力　盤點25款不含人造色素杯裝啫喱名單
【超市大搜查】食餃子避開致肥陷阱　11款相對低脂急凍餃子
10:22 2022/06/20
【超市大搜查】食餃子避開致肥陷阱　11款相對低脂急凍餃子
食用安全 超市 飲品 健康飲品 熱量 鈣質 添加劑 營養師 美食 減肥

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機