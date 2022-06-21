【超市大搜查】營養師評選11款杏仁奶 推薦4款高鈣低卡之選
食用安全 09:23 2022/06/21
標榜健康的杏仁奶深受追捧，市面亦有售不同牌子杏仁奶，究竟哪些值得入手？Aranth安曼營養旗下澳洲註冊營養師Ariel撰帖，評選超市有售的11款杏仁奶，當中4款高鈣低卡，是營養師最爲推薦。
最新影片：
推薦4款杏仁奶
Ariel表示，好的杏仁奶選擇可根據3項指標：
- 無添加糖
- 鈣含量>120mg/百毫升
- 少菜油添加
點擊大圖獲取詳情
▼點擊圖片放大
+7
+6
而在11款杏仁奶中，有7款添加糖、含添加劑及鈣含量不足，因此並不推薦。添加糖會造成額外熱量攝取；一些標註為無調整/Organic款式，即代表無添加鈣質，因此鈣含量不足；而一些咖啡版本的杏仁奶，即作爲咖啡中拉花使用，當中添加油脂、乳化劑，並不健康。7款杏仁奶包括：
- 鈣思寶 杏仁高鈣健康飲品
- Blue Diamond Almond Breeze (Chocolate)
- Kirkland Signature Almond Milk Vanilla
- MARUSAN 無糖烤杏仁飲品
- 137 Degrees Nut Milk 原味杏仁奶
- Vitasoy Australia Café for Baristas Almond Milk
- Australia’s Own Barista Almond Milk
內容獲「Aranth安曼營養 營養師Ariel」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
責任編輯：張沛