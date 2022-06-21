【超市大搜查】營養師評選11款杏仁奶　推薦4款高鈣低卡之選

▲ 營養師評選11款杏仁奶，推薦4款高鈣低卡之選。

標榜健康的杏仁奶深受追捧，市面亦有售不同牌子杏仁奶，究竟哪些值得入手？Aranth安曼營養旗下澳洲註冊營養師Ariel撰帖，評選超市有售的11款杏仁奶，當中4款高鈣低卡，是營養師最爲推薦。

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推薦4款杏仁奶

Ariel表示，好的杏仁奶選擇可根據3項指標：

無添加糖

鈣含量>120mg/百毫升

少菜油添加

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而在11款杏仁奶中，有7款添加糖、含添加劑及鈣含量不足，因此並不推薦。添加糖會造成額外熱量攝取；一些標註為無調整/Organic款式，即代表無添加鈣質，因此鈣含量不足；而一些咖啡版本的杏仁奶，即作爲咖啡中拉花使用，當中添加油脂、乳化劑，並不健康。7款杏仁奶包括：

鈣思寶 杏仁高鈣健康飲品

Blue Diamond Almond Breeze (Chocolate)

Kirkland Signature Almond Milk Vanilla

MARUSAN 無糖烤杏仁飲品

137 Degrees Nut Milk 原味杏仁奶

Vitasoy Australia Café for Baristas Almond Milk

Australia’s Own Barista Almond Milk

內容獲「Aranth安曼營養 營養師Ariel」授權轉載。

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責任編輯：張沛