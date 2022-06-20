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【串謀詐騙】Sketchers前經理串謀製作公司東主騙裝修工程　被判服務令

社會 16:45 2022/06/20

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(資料圖片)

48歲Sketchers前經理涉與製作公司老闆，串謀詐騙Sketchers判授1項裝修佈置工程，涉款30萬元，早前被裁定串謀詐騙等2罪成，兩人今（20日）於觀塘裁判法院分別被判240及160小時社會服務令。

涉案被告黃偉成（48歲，Skechers前工程助理經理）及陳聰煒（47歲，展易制作公司老闆），早前同被裁定1項串謀詐騙罪名成立。黃另被裁定1項偽造罪名成立。

裁判官判刑時指，兩被告首次犯案，事後已還押33日，已上了寶貴一課。裁判官又指，兩人事後有正常工作，又得到家人支持，裁定這次屬單一事件，遂判黃執行240小時社會服務令，陳執行160小時社會服務令。

案情指，兩名被告一同向Skechers提交展易和多創意公司就上述工程的兩份報價，而陳為該兩間公司經營者，偽稱該兩間公司各自獨立製備。2017年12月12日，黃建議將工程以約30萬元判授予報價較低的展易負責。其後黃又向Skechers提交1份偽造的電郵列印本，並夾附數份展易的報價單。

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記者：梁錦麟

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