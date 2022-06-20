【西九故宮】香港故宮開幕在即　北京故宮博物院院長：慶祝香港回歸25周年禮物 

▲ (黃穎津攝)

香港故宮文化博物館將月下月2日向公眾開放，團結香港基金與香港故宮文化博物館今日舉行「中華大講堂」。故宮博物院院長王旭東在講座席間表示，故宮博物院將與基金會轄下中國文化研究院透過合作教育資源及文化活等等，增強香港青少年對於中國傳統文化的認識，以培育中華文明「繼承人」。

王旭東表示，明清兩代皇帝都曾在故宮管理國家，故宮內的的建築與文物所沉澱的文明無比厚重。在2017年特區政府和故宮博物院簽署合作協議，至今5年竣工，王旭東形容，這是慶祝香港回歸25周年的禮物。

王旭東又談及中國傳統文化在港的推廣教育，他形容香港故宮文化博物館可成為故宮博物院向世界弘揚中華傳統文化的對外窗口。

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記者：黃穎津