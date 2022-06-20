【應對疫情】醫管局已指示各聯網預留足夠病床接收病人　公院已制定實名制更表調動人手

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本港今（20日）新增1186宗確診個案，有141宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會。

何婉霞表示，近日確診的病人均屬病情比較輕微及穩定，雖然入院人數比數周前上升，但情況屬嚴重、危殆等病人未見有大升幅，而現時公立醫院人手及病床的供應穩定，並可以足夠應付。

當局亦已提升公院的應變，已指示聯網重新做好準備，預留足夠的病床，可以隨時接收新冠病人，即使有大量病人需要入院，亦可在數天內迅速調動數千病床接收病人。而現時處於備用狀態的亞博館亦可在數天內接收病人，而北大嶼山醫院香港感染控制中心亦可在短時間內接收病人。人手方面，各醫院已制定實名制更表，可即時調動人手照顧病人。

她又說，醫管局現時有7間指定診所，為有需要人士提供服務，當局亦會視乎服務需求及疫情發現調整該服務。

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記者：郭詩詩