  • 30°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 18:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【應對疫情】醫管局已指示各聯網預留足夠病床接收病人　公院已制定實名制更表調動人手

社會 16:55 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

（資料圖片）

本港今（20日）新增1186宗確診個案，有141宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會。

何婉霞表示，近日確診的病人均屬病情比較輕微及穩定，雖然入院人數比數周前上升，但情況屬嚴重、危殆等病人未見有大升幅，而現時公立醫院人手及病床的供應穩定，並可以足夠應付。

當局亦已提升公院的應變，已指示聯網重新做好準備，預留足夠的病床，可以隨時接收新冠病人，即使有大量病人需要入院，亦可在數天內迅速調動數千病床接收病人。而現時處於備用狀態的亞博館亦可在數天內接收病人，而北大嶼山醫院香港感染控制中心亦可在短時間內接收病人。人手方面，各醫院已制定實名制更表，可即時調動人手照顧病人。

她又說，醫管局現時有7間指定診所，為有需要人士提供服務，當局亦會視乎服務需求及疫情發現調整該服務。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【污水檢測】元朗菁雅居及九龍站凱旋門等污水陽性　當局派23萬快測包
今日 16:38
【污水檢測】元朗菁雅居及九龍站凱旋門等污水陽性　當局派23萬快測包
【串謀詐騙】Sketchers前經理串謀製作公司東主騙裝修工程　被判服務令
今日 16:45
【串謀詐騙】Sketchers前經理串謀製作公司東主騙裝修工程　被判服務令
【西九故宮】香港故宮開幕在即　北京故宮博物院院長：慶祝香港回歸25周年禮物
今日 16:49
【西九故宮】香港故宮開幕在即　北京故宮博物院院長：慶祝香港回歸25周年禮物

你可能感興趣

【污水檢測】元朗菁雅居及九龍站凱旋門等污水陽性　當局派23萬快測包
今日 16:38
【污水檢測】元朗菁雅居及九龍站凱旋門等污水陽性　當局派23萬快測包
【串謀詐騙】Sketchers前經理串謀製作公司東主騙裝修工程　被判服務令
今日 16:45
【串謀詐騙】Sketchers前經理串謀製作公司東主騙裝修工程　被判服務令
【西九故宮】香港故宮開幕在即　北京故宮博物院院長：慶祝香港回歸25周年禮物
今日 16:49
【西九故宮】香港故宮開幕在即　北京故宮博物院院長：慶祝香港回歸25周年禮物
環境衞生 大嶼山 何婉霞 張竹君 北大嶼山醫院 衞生防護中心 衞生署 公立醫院 風險管理 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機