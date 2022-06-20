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【運動員媽媽】懷孕近7個月始知照打亞錦賽　台劍擊女神肚凸誤以為食太多

育兒經 17:28 2022/06/20

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台灣劍擊女神程昕透露，自己懷孕近7個月才知道。

在韓國首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽於本月15日結束，有份參賽的台灣劍擊女神程昕日前在社交平台透露，自己懷孕近7個月才知道。她指由於生理期不穩定，即使肚凸凸也誤以為只是吃太多所致。最終她仍按計劃打亞錦賽，現在可以好好休息，準備當新手媽媽。

綜合台灣傳媒報道，25歲的程昕是花劍運動員，有「劍擊甜心」之稱。雖然她在今次亞洲劍擊錦標賽未獲獎項，但卻帶來懷孕喜訊。她上周五（17日）於Instagram發帖文表示完成亞錦賽，並寫道「肚子裡的小酪梨可以好好休息，不用再被媽媽操還有被刺了」，宣布自己懷孕了。

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肚子大以為吃太多宿便

翌日（18日）程昕再在IG發帖文指，她在亞錦賽前一周因看醫生順便驗孕，才意外發現懷孕近7個月。她選擇保護好小生命與自己，並跟團隊一起出戰亞錦賽，專注完成這場比賽。不少網民關注她為何遲遲才知自己懷孕，她解釋︰

當運動員的這三年都沒有規律生理期（應該說幾乎都沒有了），所以才那麼晚發現，不覺得自己有可能懷孕。

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當她發現自己肚子稍為變大時，還以為只是吃太多及宿便緣故。另外，因她一直保持著運動員的訓練，所以身材跟之前變化不大，別人難以發現其孕肚，現在懷孕28周的她預產期在9月。

由不想生仔到期待新生命

程昕回想這半年來肚中兒子「小酪梨」一直跟她一起完成全馬、練劍、訓練體能等高強度訓練，發現懷孕前一天還提起大西瓜。而孩子的出現，令她對生育的想法改變了︰

以前完全不想生小孩的我，覺得養10隻貓就好，但發現懷孕後變得期待小生命的到來。

外界所知程昕未結婚，對她孩子的爸爸是誰非常好奇，她回應對方「也是練劍的」，更表示日後會再分享。她強調「我依舊是一位劍擊選手」，希望「勇敢往前走，自然會有答案」。

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責任編輯︰王明芳

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