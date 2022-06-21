【靚太安樂窩】暗門設計美觀又實用提升空間感　一文看清延長家居視覺效果技巧

▲ 暗門設計可以有很多種，5分鍾讓大家了解暗門的裝修設計。

暗門設計向來都備受不少戶主喜愛皆因它能提升家居的摩登感及空間感，遠遠看去是一道普通牆或特色牆，實際上可以是房門、櫃門、暗趟門等。TOPick找來了「Qanvast 家庫」分享8個暗門設計實例，讓大家裝修時可以參考這些做法！

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暗門的隱藏效果可以令特定空間更加隱蔽，提高私隱度的同時也能收起雜物，令家居整體看上去更乾淨利落。即使不同空間採用差異超大的風格設計，暗門也可以輕鬆讓這些空間和諧共存。

案例1：素色暗門設計

▲ 面積：482平方呎，房間數目：2房，項目地址：冠德苑。（圖片獲家庫授權轉載）

暗門設計不一定要繁複，即使簡單設計都可以，如這個單位般，採用純白牆身和房門，在視覺上帶來簡潔利落的效果，整體感覺舒服自然、空間又不狹窄。

案例2：特色牆暗門設計

▲ 面積：327平方呎，房間數目：1房，項目地址：新達大廈。（圖片獲家庫授權轉載）

這個單位在客廳加入了白色特色牆，簡約之中流露出一點不平凡。

暗門門身特意用上與電視牆一樣的物料和顏色，令門身和牆身連成一體，效果和諧得來又乾淨，而且還提升了客廳的空間感。

案例3：暗門設計隱藏入口

▲ 面積：700平方呎，房間數目：3房，項目地址：一號銀海。（圖片獲家庫授權轉載）

若房間門口剛好在客廳中央，視覺上會分隔開電視牆和飯廳的牆身，容易營造出一種零碎的感覺，讓人覺得空間細小。

暗門可以在視覺上延長牆身，就像這個單位便用同樣紋理的白色物料打造門身，隱藏了空間入口，避免中斷客廳牆身，令視覺變得狹窄。

案例4：鏡面暗門設計

▲ 面積：880平方呎，房間數目：3房，項目地址：加多利峯。（圖片獲家庫授權轉載）

除了使用與牆身一樣的物質之外，大家也可以靠其他設計來隱藏門口，例如採用現代客廳常見的鏡面元素，不但能利用鏡面魔法來放大空間感，同時隱藏起兩個房間的入口，配合深色木紋牆身個性十足。

案例5：書櫃式暗門設計

▲ 面積：1010平方呎，房間數目：4房，項目地址：高街。（圖片獲家庫授權轉載）

書櫃暗門並非只在武俠小說裏看到，大家一樣能用在家居設計之中。

就像這個單位的展示櫃，户主外面能擺放自己喜愛的收藏品，旋轉開便能看見通往房間的門口，完美收藏起房間，令客廳看上去更一致和諧。

案例6：暗門＋白色調增加空間感

▲ 面積：1133平方呎，房間數目：2房，項目地址：名鑄。（圖片獲家庫授權轉載）

這個單位特意加入與電視牆顏色、物料、設計一致的暗門，加上白色調本身已有增加空間感的作用，令客廳看上去更加明亮寬敞。

案例7：蝸居暗門設計

▲ 面積：290平方呎，房間數目：1房，項目地址：廈門街。（圖片獲家庫授權轉載）

即使家居空間不大，也可以設計出暗門！像這個單位般大約有290平方呎，睡房門直接用上與牆身一樣的乾淨白色，不開門時便能營造視覺空間感。

設計師更用上地台設計以增加儲物量， 十分值得細屋人士參考。

案例8：特色花紋圖案暗門

▲ 面積：800平方呎，房間數目：3房，項目地址：緻藍天。（圖片獲家庫授權轉載）

這個單位示範了暗門不一定要採用不起眼的淨色設計，設計師利用花紋圖案來將儲物櫃的門口隱藏起來，除成為充滿特色的客廳亮點，打開還能收納物品，設計美觀實用。

文章獲「Qanvast 家庫」受權轉載。

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責任編緝：蕭雅文