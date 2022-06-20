【南丫海難】10年前南丫海難釀39死　死者家屬入稟要求展開死因研訊

▲ 10年前南丫海難釀39死，死者家屬入稟要求展開死因研訊。（資料圖片）

10年前國慶日南丫海難釀39死，死因裁判官2020年決定拒就事件展開死因研訊，其中4名死者的家屬日前入稟高等法院，要求法庭下令死因庭就4人的死因展開研訊。

涉案4名死者分別為趙少琼、梁家杰、徐志偉、徐凱盈，原告梁淑玲、趙炳全及徐志成（全屬譯音）則為上述4名死者；答辯人死因裁判官。

原告於入稟狀中要求法庭頒令死因庭就4名死者的死因展開研訊，以及要求答辯人支付訟費。

資料顯示，2012年南丫海難發生後，警方曾於2015年向死因裁判官提交1份調查報告，死因裁判官其後於2020年決定不就事件展開研訊。

南丫海難亦曾引發多宗刑事及民事訴訟，其中相撞的兩艘船隻南丫IV號及海泰號的兩名船長亦分別被控誤殺及危害他人海上安全罪，南丫IV號船長周志偉就危害他人海上安全罪被判囚9個月，海泰號船長黎細明則就39項誤殺罪被判囚8年。

另外，海事處兩名職員亦曾就事件面對刑事檢控，包括負責為南丫IV號驗船的海事處前高級驗船督察黃鑑清涉於海難聆訊期間，就南丫IV號是否配備兒童救生衣，而於宣誓下作假證供，被判囚15個月。而時任海事處助理處長蘇平治則於驗船時，指示下屬毋須執行關於救生衣的驗船新例，被裁定公職人員行為失當罪成，判囚16個月。

而多名死者家屬亦曾入稟向港燈、造船公司及海事處索償，港燈先後與多名家屬達成和解協議，並另外要求造船公司及海事處分擔賠償。

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記者：楊詠渝