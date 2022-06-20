【即將卸任】林鄭月娥讚陳帆任內任勞任怨　陳帆稱已盡最大努力滿足社會期望

▲ 林鄭月娥讚陳帆任內任勞任怨，陳帆稱已盡最大努力滿足社會期望。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥及運輸及房屋局局長陳帆今（20日）參觀元朗江夏圍過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」。陳帆指，過去5年已盡最大努力滿足社會期望，相信大家「見得到亦都知道」，他又透露不留任是個人考慮，並形容接任的兩名局長為有承擔暨盡責的專業人士，稱對他們有信心。

陳帆指，對於公營房屋輪候，現屆政府已做相當多的工作，覓得的土地足以興建33萬個房屋單位，可以滿足未來10年需求，但公營房屋短時間未能到位，所以已非常努力和商界及非牟利機構共同開展過渡性房屋，至今已撥款興建逾2萬個單位，又稱所有工作都有進步空間，「沒有最好，只有更好」，餘下日子也會堅持做到最後一刻。

被問到任內又什麼遺憾，陳帆指過去5年，自己和團隊已盡最大努力做好工作和滿足社會期望，但始終時間有限，相信公眾「見得到亦都知道」，讓市民自行評論。

陳帆又稱不留任是個人考慮，指自己認識兩名接任的局長，形容他們是有承擔盡責的專業人士，對他們有信心，祝願他們工作愉快心想事成。至於未來去向，陳帆就指要再考慮。

林鄭月娥致詞時亦讚揚陳帆任勞任怨，她指現政府任期剩下10天，是次為最後一次與陳帆一起出席活動，希望借機讚揚陳帆任內竭盡所能、任勞任怨，又指立法會順利通過分拆運房局，足證過去前5年陳帆1人兼任2個人的職位。

「博愛江夏圍村」由恒基兆業地產集團以象徵式港幣1元借出土地，運房局監察及撥款近11億元資助興建，並由博愛醫院負責協調項目興建及以非牟利形式營運項目，供輪候公屋3年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境、有迫切需要的人士入住。項目由八幢4層高住宅大樓及兩幢便利設施服務大樓組成，分兩期興建，合共提供1,998個單位，首期781個單位已經落成並陸續入伙，第二期1217個單位則料將於今年底完成，並在第二季末接受申請。

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記者：黃小冰