【兒童增高】想孩子長高只補鈣不足夠　營養師列8大宜忌︰少用電子產品

▲ 營養師指出孩子長高只補鈣不足夠，還有其他注意事項。

爸媽都想小朋友快高長大，或會讓孩子多飲牛奶去吸收鈣，有營養師就指出想小朋友長高其實只補鈣是不足夠，要多方面做好才可有助長高，當中有8大宜忌要注意，除了飲食之外，也要由生活習慣入手。

台灣營養師高紹庭在facebook專頁分享了一篇有關「孩子要長高，光補鈣怎麼夠」帖文，她提及身為父母一定會擔心孩子未來身高是否不夠，但是只補鈣真的不夠，因為生活中還有許多會影響孩子長不高的因素，有時候家長或會不小心讓孩子深陷其中。

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8大宜忌助兒童增高

營養師高紹庭列出8大宜忌「趨吉避凶」，分別4項應避免做的事及4項宜進行的事項，多留意都有助兒童順利長高。

1. 避免進食過多油炸食物

過量進食油炸食物會導致脂肪細胞累積過快，而脂肪細胞又會分泌第二性徵激素，可導致月經較快來臨，讓身高提早受限。

2. 避免有食宵夜習慣

吃宵夜的習慣會使身體持續運作，延後了休息時間，進而抑制了生長激素的分泌。

3. 避免長期使用電子產品

葉黃素與生長發育也有關聯，而長期使用電子產品，會導致體內的葉黃素、花青素這類的抗氧化物質消耗過快明，無法實際協助到生長激素的分泌。

4. 避免在環境上吸收到塑化劑

因為塑化劑的化學結構跟性荷爾蒙相似，故會讓身體誤以為是性激素，進而紊亂了體內賀爾蒙調節。

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5. 宜吸收精胺酸與離胺酸

除了大家熟知的鈣及維他命D之外，很容易被遺忘的是特定胺基酸——精胺酸、離胺酸，精胺酸及離胺酸可以協助生長激素的分泌及提升睡眠質素，許多食物都富含此兩種胺基酸，如全穀類、肉類、蛋、魚類等等。

6. 多做能刺激生長板的運動

運動可以選擇刺激生長板的運動，如籃球、跳繩、跳高、跳遠等具有跳躍性的。生長板位於全身骨頭上下兩端，受腦下垂體分泌的生長激素刺激，會不斷增生軟骨組織，經鈣化後形成硬骨，骨頭會變長變寬，這是兒童不斷成長增高之因。

7. 宜維持良好體態

維持良好體態可避免過多體重抑制身高生長，也能避免過多脂肪刺激第二性徵激素過度分泌。

8. 宜早睡不捱夜

生長激素在晚上8時至12時達到分泌高峰，建議小朋友在晚上10時前入睡。

高紹庭營養師建議如果家長想知道自己小孩的長高幅度是否正常，可以透過生長曲線圖得知，圖表有分男女，可以從0至18歲都可查看。

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責任編輯︰王明芳