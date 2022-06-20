【新任局長】教聯會盼蔡若蓮與業界有商有量　尋方法穩定教育界生態

▲ 蔡若蓮將升任教育局局長。（梁偉榮攝）

第六屆香港特區主要官員昨（19日）獲國務院任命，現任教育局副局長蔡若蓮將升任局長。教聯會期望，蔡若蓮日後可與業界有商有量，多了解他們的難處，尋找方法穩定教育界生態。

候任教育局局長蔡若蓮曾為教聯會副主席。被問到對新局長有何期望，教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強說，幼稚園業界對此感到開心，形容雙方溝通得很好，而蔡若蓮亦有幫助爭取落實訴求。他說，蔡若蓮有前線教育經驗，亦會用心聆聽業界訴求，因此對她有很大期望，希望她能理解業界難處：「（希望她）為我哋諗多啲唔同嘅方法，令教育生態可以繼續穩定落去。」

另一位副主席林翠玲形容蔡若蓮隨和及和藹可親，亦與業界關係密切，而在出現問題時亦會與業界商討。林翠玲期望，蔡若蓮日後能繼續與業界有商有量。

至於如何評價現任局長楊潤雄的工作表現，朱國強認為楊潤雄很盡責，但有一個缺點：「（楊潤雄）唯一缺點係冇前線教育經驗，所以係體恤我哋心情個度就弱咗少少，但整體嘅評價都係非常高。」

▲ 教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強。（譚以諾攝）

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記者：黃悅晴