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【政府換屆】陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人

社會 17:55 2022/06/20

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陳智思形容新班子為「實幹型」，相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人 。（梁偉榮攝）

政府換屆在即，行政會議召集人陳智思今日（20日）出席活動後表示，新一屆班子大部分都曾與其接觸共事，他表示對新班子非常有信心，形容他們是「實幹型」，且不少人曾處理重要議題，當中不少與房屋有關，反映新班子有意解決房屋問題。 

對於有消息指，新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀將接任陳智思出任行會召集人。陳智思表示，葉劉淑儀在政府工作多年，離開政府後亦繼續參政，成為立法會議員，於行會亦與其合作多年。

他相信葉劉淑儀絕對有能力成為召集人，指她能聯繫不同政黨，亦與各界有連繫，和政府亦有密切關係，「作為召集人和不同界別有接觸，亦樂意向外講解香港情況。」陳智思認為，很難再找到如葉劉淑儀般，有在政府及立法會工作經驗且資深的召集人。 

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記者：黃穎津

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