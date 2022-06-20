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【野人老師】陳瑞輝答謝台前幕後　Frankie：日日開工都好開心

娛樂 18:21 2022/06/20

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）撰文答謝《野人老師》的工作人員。

鄭丹瑞、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、沈殷怡、談善言及羅允芝等有份演出的Makerville劇集《野人老師》剛剛煞青，Frankie撰文答謝一班台前幕後工作人員，特別點名多謝MIRROR經理人花姐和寶姐為他接下《野人老師》。

【野人老師】Frankie+Stanley回應賣飛問題　 MIRROR演唱會以最佳狀態示人

最新影片：趙希洛專訪

感謝同劇演員

Frankie於社交平台貼出花絮照，並寫道：

多謝 @makerville.official
@ahfa0908 @angelahue8155708 幫我接咗《野人老師》😘

多謝監製Kevin同 @keith_cyc 咁用心同我一齊去搵我嘅顏家棟，其實今次我領悟到唔只喺角色戲劇上嘅嘢🥹
多謝各位 @stanleysc_ @tamsyin @sam_chan_yu_sum @shamshirley @giannlaw 不擇手段地互相扶持😂haha

多謝劇入面爸爸 錦燊哥，搵返當我有爸爸嘅感覺🤍

@giannlaw 大家都第一次拍曖昧戲，多謝令我無不自然感覺😆

多謝 @pokyan_leung 專業武術指導 同嚴教練訓練 令我動作戲拍得同打得好睇！

【野人老師】談善言沈殷怡愛自然教育　河國榮留港發展：跟香港有緣

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遇上有愛團隊

《野人老師》有大量童星，更獲小朋友送贈禮物，他說：

多謝成班小朋友 你哋真係好叻呀🤍🤍又返學又拍劇，仲要整埋禮物俾我哋每一個！

好慶幸今次都接觸到好有愛團隊，日日開工都好開心！
拍劇試到咁多嘢，經歷咁多仲要有埋柔道橙帶😳好鍾意呢段經歷🤍

可惜未能同 @happyeggba 旦哥有對手戲，這麼近那麼遠😂希望以後會有機會啦～

感激大家，有機會再見🥰 #野人老師 #顏家棟 #viutv

撰文 : TOPick柴犬出動

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