【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒

▲ Blend & Grind 堅尼地城店正式開幕。（圖片由餐廳提供）

繼半山及灣仔店後，Blend & Grind第三店正式登陸堅尼地城。毛孩友善的Blend & Grind堅尼地城店，提供寬敞的室內外用餐空間，適合上班族及需要地方辦公的工作者，大家亦可於午膳時間到訪餐廳。

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餐廳指新店的室內設計由Ō Droma Design Development (ŌDDD)）設計團隊打造，寬敞的室內外空間可容納約65個座位。新店的設計概念以時尚而樸素的工業風為主調。團隊更特別於戶外的寵物友善空間，讓毛孩們與主人一同享受歡樂的時光。

Blend & Grind菜單有多款選擇之餘，亦著重健康。菜單包括每日早午餐（上午8時至下午4時點供應），從巴西莓果碗、新鮮貝果，到烤雞肉配Mozzarella水牛芝士、羊肉北非奄列（Shakshuka）配橄欖及百里香酸種麵包。

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店內更有兩款咖啡拼豆，每一款挑選及烘焙。包括淺度至中度烘焙的White Edition，混合埃塞俄比亞及巴西豆，散發楊桃、青檸及焦糖的香氣，適合喜歡奶味香濃的咖啡的客人。而Black Edition則專為濃縮咖啡迷而設，拼豆混合三款分別源自埃塞俄比亞、巴西及肯亞的咖啡豆，散發車厘子、堅果、甘蔗及朱古力香氣。

三款咖啡拼豆均可以大家喜愛的方法沖調，包括espresso（濃縮咖啡）、piccolo（短笛咖啡）、cappuccino（卡布奇諾）及flat whites （小白咖啡）。飲品目錄包括各款消暑的茶飲、冰沙奶昔、果汁及冷泡飲品。

從下午5時至10時半，店內不但有一系列美味小食及墨西哥夾餅，可與同行朋友分享，還有雞尾酒。餐廳亦推介Classic Espresso Martini（經典意式濃縮咖啡馬天尼），以伏特加、濃縮咖啡、Kahlua 咖啡酒及Frangelico意大利榛子酒調配而成。而Avocolada則以冧酒、牛油果、柚子及椰奶混合調配；而Spicy Devil 2.0，則以辣椒龍舌蘭酒、青蘋果、桃味甜烈酒Peach Schnapps配柚子沖調而成。

地址：堅尼地城吉席街20號地下

電話：6905 4038

營業時間：上午8時至晚上11時

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責任編緝：蕭雅文