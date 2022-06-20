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【澳門疫情】澳門確診個案增至36宗　當地衞生局：仍未能確認爆疫源頭

社會 18:13 2022/06/20

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澳門應變協調中心今日（20日）表示，截至今午4時，澳門確診個案增至36宗，包括25女11男，年齡介乎8個月至89歲。衞生局局長羅奕龍指出，由於多個地方均有確診個案，難以確認出現次序，到目前為止，仍未能確認源頭，呼籲減少聚集，減低病毒傳播風險。

澳門近日再爆疫情，前日起展開為期3日的全民檢測，至昨下午確診宗數累計已達36宗，當局分析暫分為兩個群組，包括同住外僱群組，以及監獄工作人員群組，兩群組均涉及當地一間燒臘店及附近一水果檔，惟仍未能確定感染源頭。

澳門至今日下午4時，再添5宗個案，累計今輪疫情已有36人確診，介乎8個月至89歲。澳門應變協調中心調查指，現時分為兩個感染群組，首群組涉23人，有13人為同住緬甸籍外僱及相關個案；而另一群組涉13人，包括1名於監獄職員及其家人同事、及曾同處發燒門診的小童等個案。

據調查發現，第二個群組當中，一人於珠海確診，屬內地外僱人士，於澳門一間燒臘店工作，另一群組染疫外傭經常路過該店，疑兩群組有關連，惟未知兩群組感染次序；至於該燒臘店附近水果檔的僱主，亦屬確診監獄職員家屬，相信從而引起第二個群組的感染。

衞生局局長羅奕龍直指，由於多個地方均有確診個案，難確認出現次序，至今未能確認源頭。

當局指，全民檢測截至下午4時，已採樣逾45萬人次，其中約26萬人次的檢測結果均呈陰性。當局一共發現有9個10混1樣本呈陽性，當局已找到其中一混合樣本的10名市民進行覆檢，結果呈陰性，初步認為屬假陽性或復陽個案，正對涉及其他8個混合樣本的市民進行覆檢。

當局公布涉陽樣本的檢測站資料，涉及鏡湖醫院、威尼斯人及多間學校檢測站，並指有關檢測站已完成清潔消毒，曾到訪的市民毋須擔心，建議採樣後兩日內可進行快速檢測，若出現病徵應到醫院接受進一步檢查。

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責任編輯：余思嵐

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