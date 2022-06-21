【減肥大作戰】曾試生酮飲食法愈減愈肥　50歲姚瑩瑩食足3餐照減22磅

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演Helen姐的姚瑩瑩獲廣大觀眾愛戴，身形一直圓潤的她，近來清減不少，原來成功減去22磅，她早前在台慶夜穿上低胸晚裝大騷減肥成果！現年50歲的她姚瑩瑩相當精神，其實瑩瑩都曾經用錯了方法試過減肥失敗，更愈減愈肥。

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姚瑩瑩年輕時樣靚身材正，是1991年新加坡小姐冠軍，之後曾參加環球小姐，不過自從生完仔仔後，身形愈來愈腫，體重更加不停增加，近年流行生酮飲食，姚瑩瑩親身嘗試減肥，怎料體重愈減愈重，驗血後更發現身體很多指數都不太好，後來她求助醫生，原來生酮飲食法根本不適合她，醫生指人需要澱粉質先可以燃燒脂肪，所以她就開始改變減肥餐單，後來更成功減去22磅。

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姚瑩瑩開始正常回復三餐飲食，有飯、菜、肉，而烹調過程少油及少糖，而且戒掉老火湯，她指減肥最重要是找到適合自己的方式，要學識揀選食物，人人體質也不同，食正確的食物才會令減肥事半功倍。

何謂生酮飲食？ 簡單而言，生酮飲食是一種以脂肪類食物為主，極低碳水化合物的飲食方式，生酮飲食是透過進食高脂肪、適量蛋白質和低碳水化合物的飲食方式，多以紅肉或加工肉類、高脂魚類為主，而油脂成分高的食物，如橄欖油、牛油果、牛油、椰子油、忌廉等亦算是其一。

根據香港進食失調康復會澳洲註冊營養師何嘉慧（Kelly）強調，「這將傳統的健康飲食概念徹底顛倒，任何事情太極端都有可能出事。」她強調生酮飲食不是正確的減重方法，雖然好多短期報告指此飲食方法，對身體不會有太大影響，而且減重成果顯著，但長期執行的話，對健康是否構成風險仍是未知之數，特別是有腎病、肝病、糖尿病或其他慢性病等問題的人，建議在採用前先向專業人士諮詢。

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責任編輯：羅嘉欣