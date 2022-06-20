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【新班子】譚耀宗：不同意「武官」得勢　冀新班子不是得個「噏」字

政治 18:21 2022/06/20

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全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

候任特首李家超昨日公布新班子，全國人大常委譚耀宗表示，外界有說法指「武官」得勢，「文官」不被重視，以及討論政務官（AO）地位等，認為這些都是猜度，現實證明就是能者居之。

譚耀宗今日接受電台訪問時指出，在政府工作，具有行政管理經驗很重要，若有擔當並且願意發揮，政府會用人唯才，而政務官為很好的行政管理人才，中央對其亦信任，故此並非因為是政務官就不用，關鍵是如何不負中央所託。

他表示，希望新團隊摒棄以往各自為政文化，政府高層作出決策後，各局須承擔責任，想辦法解決問題，同時其他部門亦要幫忙，才是團隊精神，並以結果為目標，解決問題，「不是得個『噏』字，『噏』得多呢，大家都厭啦講真，亂『噏』有咩用，個個都識『噏』，你如何解決？」

今屆立法會中有3名議員成為問責官員，其中2人有政黨背景，包括候任律政司副司長張國鈞及候任民政及青年事務局局長麥美娟。譚耀宗形容，政黨出身的官員有選舉經歷，這些人才通常是比較「貼地」，放在政府架構之內有個好處。他形容，政黨派出人才入政府，就是「送給政府」
，「其實政黨是為了大局，『割愛』輸送人才進去，等他在政府安心去做事、去發揮，我覺得都是好的，令問責團隊組合多元化、多方面。」

工聯會理事長黃國接受同一電台專訪表示，麥美娟除了涉獵勞工界外，地區工作經驗超過，在區議會及立法會層面均處理過各方面工作，接觸面廣闊。

新思維立法會議員狄志遠認為，新一屆政府問責團隊名單較他預期好，形容由政策局常任秘書長升任局長的官員，在立法會表現不錯，加上新班子加入專業人士，是可以期待的組合。他希望在其他崗位，如行政會議及諮詢委員會，等能多吸納不同政治光譜的人、拉闊闊度，相信會對政府思考問題有較大幫助。

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記者：陳葆琳

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