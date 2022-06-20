【聲生不息】曾比特唱《彌敦道》再騷實力　倒戈對決李克勤雖敗猶榮

▲ 曾比特夥拍毛不易合唱《彌敦道》。

《聲生不息》日前一集中，楊千嬅隊和李克勤隊分別派出歌手獻唱，多首歌單包括周柏豪《一擊即中》、楊丞琳、安崎《甘心替代你》、李克勤《雨中的戀人們》、曾比特（Mike）、毛不易《彌敦道》、單依純《為你鍾情》、周筆暢（筆筆）《你一半我一半》、林子祥《誰能明白我》、楊千嬅、劉惜君《葡萄成熟時》；至於決勝局對戰歌曲則為Sally《情人知己》及李健《水中花》。

再度演出的Mike，這次夥拍毛不易合唱《彌敦道》，依然很有表現，並對戰李克勤《雨人的戀人們》。雖然Mike與毛毛性格一動一靜，但合唱時夾到十足，而二人的演唱舞台「港式冰室」，更因夠大型兼像真獲歌手一致好評。筆筆笑言：「舞台好香港」， 惜君則謂：「成條街搬晒上台，好有場景感。」

▲ 再騷唱功。

由於Mike及毛毛已轉為千嬅隊成員，對於昔日愛將「倒戈」，克勤搞鬼地做出難過及無奈狀；三人與主持何炅及王祖藍更拿「天然呆」毛毛做話題，Mike大爆毛毛因與李玟互動多了而變得多話，毛毛隨即展示「毛式冷笑話」，令克勤及祖藍等人笑破肚皮。

雖然Mike的一組最後還是輸給克勤隊，但他表示能跟克勤對決，已是十分榮幸。

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