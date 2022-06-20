  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 20:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠

休閒消費 18:34 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

Eatology 與 Limitless Health 攜手推出六星期挑戰計劃。（圖片由餐廳提供）

夏天正正是專注於飲食控制和鍛煉身體的最佳時機，今年Eatology與Limitless Health攜手合作推出全新六星期挑戰計劃，讓顧客可以輕易完成目標，以最佳身型出席戶外活動。除了優惠折扣和免費訓練課程外，顧客更可以感受健康飲食習慣和鍛鍊習慣雙管齊下所帶來的好處。

最新影片

為期六星期的挑戰計劃中，餐單提供了對身體重要的營養及能量，切合顧客營養所需，讓大家能維持健康的日常生活。Eatology指膳食計劃無需擔心如何搭配及製作食物，每個膳食計劃都經過營養師團隊的設計、測試和批准，根據個人飲食和健身需求量身定制。

Eatology六星期挑戰計劃讓顧客可以從六種飲食計劃中挑選最適合自己的餐單進行預訂，從原始人飲食法餐單、亞洲風味餐單到新艾金斯生酮膳食計劃均有提供，滿足不同需要。

同時有增肌減脂餐單專為熱愛健身或增肌的人士而設，由營養師設計的餐單提供充足蛋白質和卡路里，能有效增加肌肉量，在健身和進行劇烈運動時提高能量水平，同時減掉身體多餘的脂肪。而且極致增肌減脂餐單提供2,200 和 2,600卡路里的熱量組合可供選擇，讓大家在享受美味餐點的同時達至飲食目標。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同時Eatology亦提供無麩質低碳膳食計劃的選擇，幫助顧客避開日常食物中常見的精製碳水化合物，同時將讓大家享受美味而有益健康的無麩質美食！

Eatology指所有預訂六星期挑戰計劃的Eatology顧客可免費報名Limitless Health的私人諮詢及健身課程試堂體驗，並於首個課程（12或24節課程）享受10%的折扣。 與此同時，於Limitless Health預訂一組課程的顧客，亦可享用10%的折扣訂購Eatology的六星期飲食計劃。

詳情請按此查詢。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【新品速報】Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列 　登入應用程式獲限定特飲買一送一優惠
今日 13:19
【新品速報】Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列 　登入應用程式獲限定特飲買一送一優惠
【中秋節2022】JW萬豪酒店推迷你玫瑰紅棗月餅　8吋八黃月餅兼享限定早鳥優惠75折起
今日 14:02
【中秋節2022】JW萬豪酒店推迷你玫瑰紅棗月餅　8吋八黃月餅兼享限定早鳥優惠75折起
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
今日 18:20
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒

你可能感興趣

【新品速報】Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列 　登入應用程式獲限定特飲買一送一優惠
今日 13:19
【新品速報】Flash Coffee推出全新「夏日椰椰」特飲系列 　登入應用程式獲限定特飲買一送一優惠
【中秋節2022】JW萬豪酒店推迷你玫瑰紅棗月餅　8吋八黃月餅兼享限定早鳥優惠75折起
今日 14:02
【中秋節2022】JW萬豪酒店推迷你玫瑰紅棗月餅　8吋八黃月餅兼享限定早鳥優惠75折起
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
今日 18:20
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
網上購物 餐廳情報 食譜 著數優惠 減肥 養生 蛋白質 運動 美食 營養師

最高瀏覽

【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機