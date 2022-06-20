【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠

▲ Eatology 與 Limitless Health 攜手推出六星期挑戰計劃。（圖片由餐廳提供）

夏天正正是專注於飲食控制和鍛煉身體的最佳時機，今年Eatology與Limitless Health攜手合作推出全新六星期挑戰計劃，讓顧客可以輕易完成目標，以最佳身型出席戶外活動。除了優惠折扣和免費訓練課程外，顧客更可以感受健康飲食習慣和鍛鍊習慣雙管齊下所帶來的好處。

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為期六星期的挑戰計劃中，餐單提供了對身體重要的營養及能量，切合顧客營養所需，讓大家能維持健康的日常生活。Eatology指膳食計劃無需擔心如何搭配及製作食物，每個膳食計劃都經過營養師團隊的設計、測試和批准，根據個人飲食和健身需求量身定制。

Eatology六星期挑戰計劃讓顧客可以從六種飲食計劃中挑選最適合自己的餐單進行預訂，從原始人飲食法餐單、亞洲風味餐單到新艾金斯生酮膳食計劃均有提供，滿足不同需要。

同時有增肌減脂餐單專為熱愛健身或增肌的人士而設，由營養師設計的餐單提供充足蛋白質和卡路里，能有效增加肌肉量，在健身和進行劇烈運動時提高能量水平，同時減掉身體多餘的脂肪。而且極致增肌減脂餐單提供2,200 和 2,600卡路里的熱量組合可供選擇，讓大家在享受美味餐點的同時達至飲食目標。

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同時Eatology亦提供無麩質低碳膳食計劃的選擇，幫助顧客避開日常食物中常見的精製碳水化合物，同時將讓大家享受美味而有益健康的無麩質美食！

Eatology指所有預訂六星期挑戰計劃的Eatology顧客可免費報名Limitless Health的私人諮詢及健身課程試堂體驗，並於首個課程（12或24節課程）享受10%的折扣。 與此同時，於Limitless Health預訂一組課程的顧客，亦可享用10%的折扣訂購Eatology的六星期飲食計劃。

詳情請按此查詢。

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責任編緝：蕭雅文