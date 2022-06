【被追卡數】太太梁唐青儀早前遭入稟追欠款　梁振英：美國運通發電郵道歉

▲ 梁振英稱,美國運通已發電郵道歉。(經濟日報資料圖片)

前特首夫人梁唐青儀,早前遭美國運通入稟追討9.3萬元欠款。前特首梁振英今日指,該公司已透過代表律師,以電郵道歉。

梁振英在社交網站上指,早前美國運通追討「所謂欠款93,155.41一事」,美國運通的代表律師,向其太太的律師發電郵道歉:「我們誠摰地向梁太因此造成的不便道歉。(We sincerely apologise for any inconvenience caused to Mrs Leung.)」

梁振英更指,事件不尋常,調查及追究工作,仍在進行中。今次是梁振英首度就事件開腔。

梁唐青儀在本月初遭到入稟,追討9.3萬元的欠款,但她之後向傳媒透露,已還清所有欠款,不明白為何會入稟。另外,由梁唐青儀發起的非牟利機構「齊惜福」,上周也遭工程公司入稟,追討21.7萬元及有關訟費。

責任編輯:陳宛彤