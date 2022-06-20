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【被追卡數】太太梁唐青儀早前遭入稟追欠款　梁振英：美國運通發電郵道歉

政治 18:38 2022/06/20

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梁振英稱，美國運通已發電郵道歉。（經濟日報資料圖片）

前特首夫人梁唐青儀，早前遭美國運通入稟追討9.3萬元欠款。前特首梁振英今日指，該公司已透過代表律師，以電郵道歉。

梁振英在社交網站上指，早前美國運通追討「所謂欠款93,155.41一事」，美國運通的代表律師，向其太太的律師發電郵道歉：「我們誠摰地向梁太因此造成的不便道歉。（We sincerely apologise for any inconvenience caused to Mrs Leung.）」

梁振英更指，事件不尋常，調查及追究工作，仍在進行中。今次是梁振英首度就事件開腔。

梁唐青儀在本月初遭到入稟，追討9.3萬元的欠款，但她之後向傳媒透露，已還清所有欠款，不明白為何會入稟。另外，由梁唐青儀發起的非牟利機構「齊惜福」，上周也遭工程公司入稟，追討21.7萬元及有關訟費。

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責任編輯：陳宛彤

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