【本地足球】足總宣布23/24賽季引入VAR　來季挑選比賽及盃賽測試

▲ 足總宣布23/24賽季引入VAR，來季挑選一些比賽及盃賽作測試。（資料圖片）

香港足球總會今日宣布，計劃在2023-2024賽季引入視像助理裁判，將會在來季挑選一些比賽和盃賽作測試，並在2023-2024賽季全面使用視像助理裁判。

足總感謝民政事務局的資助，以及國際足球協會的指導。足總指，引入視像助理裁判將會是進一步發展香港足球和裁判的重要步伐。不僅有助於提高影響比賽結果判決的準確性，從而維持比賽的公平性，還有助於提升香港的裁判水平。在不當和暴力行為將受到視像助理裁判的審查的情況下，球員的行為有望得到改善，有助於提升香港足球的形象。

香港足球總會行政總裁譚秋朗表示，實施視像助理裁判是香港足球發展的重要里程碑。除了改善比賽元素，設備升級也能提高轉播質素、吸引更多商業贊助，以及讓香港能夠舉辦大型足球賽事，產生跨界別協同效應。

視像助理裁判系統旨在提升足球裁判中關鍵判決的準確性，集中在四個領域：入球/不入球、應否給予十二碼、直接紅牌決定，及糾正因裁判員錯誤識別球員而發出的紅牌或黃牌。自2018年俄羅斯世界盃正式使用視像助理裁判以來，視像助理裁判已被廣泛引入到許多主要國內聯賽和國際賽事，而關鍵比賽判決的準確性已由93%提高到99%。

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記者：李榮忠