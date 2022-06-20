【聲生不息】返內地拍《聲生不息》不影響學業　炎明熹：每日朝早有上網課

▲ 炎明熹表示自己一直有上網課。

炎明熹（Gigi）在節目《聲生不息》中表現搶眼，俘獲不少內地網民的芳心，微博粉絲量亦瞬間急增。不過由於節目在內地拍攝，Gigi在姑丈的陪同下一直留在內地未能返港。好處雖然是她終於可與在內地的家人共享天倫，但不少人都憂慮，本身在香港讀中學的她，無法返回學校上課，學業會受到影響。Gigi近日在IG開直播與粉絲互動時，多次被問及何時歸港，她就藉機會大方回應「停學」的傳言，澄清自己有上網課

Gigi日前在在酒店開直播，由於工作太忙，下午叫的壽司到晚上11點都還未食，但她就發揮「慳家王」本色，繼續食。粉絲紛紛心痛，擔心壽司變壞，她則說：「食落去冇奇怪味道，應該可以嘅！」Gigi又笑稱自己在眾多藝人中顯得非常「大隻」，更自稱「大嚿Gi」，所以姑丈之前為她準備一件炸雞，她前後掙扎許久，最終還是放棄。她表示，「其實長沙好多嘢食，但我要戒口，而家好少食牛同埋鴨，因為好毒。」雖然年紀輕輕，但Gigi為了工作自我克制，非常懂事。

Gigi面對粉絲們全部都留言稱「掛住」她，她都大派「定心丸」，「我都好掛住大家，所以開直播同大家見吓面，（問工作人員？）我可唔可以同大家講我幾時返香港？唔話畀你哋知！」隨後，After Class的好隊友鍾柔美（Yumi）都有加入直播，不斷追問Gigi何時回港，Gigi說：「唔話畀你知，不過你哋好快就會知道！」

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當網友問到Gigi返學情況，她就澄清：「大家每日返學，我都會返，只係用網課形式去做。（兼顧到工作同學業？）暫時都可以，朝早就返學上網課，大家返學時間我都係返學呀！我兩個朋友為我拎住iPad走來走去，真係非常之辛苦，而有時我放學再去工作。」

Gigi一向被指是「火星女孩」，因經常說「火星文」，她將自己的梳起名為「Lily」，因為諧音「Sorly Sorly」。她又自爆近期身高「有增長」，「我好似高咗1cm，但有可能係幻覺！」至於《聲夢傳奇2》正式推出，她坦言沒有看全部節目，但有看過所有參賽者的歌唱片段，大讚所有參賽者的實力都非常犀利。

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Gigi炎明熹現正就讀聖安當女書院，這中學位於香港九龍油塘著名傳統的天主教女子中學，創校於1972年，校訓是「明理常樂」，創校辦學團體是中華無原罪聖母女修會，為一所資助中學。學校於中一至中三以母語授課，注重培育學生的「兩文三語」的能力，另外中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。

另外，該校設有40多項課外活動，分別為學術性、體育性、藝術性及宗教性，而校方亦鼓勵學生參加聯校活動及各項香港校際比賽。鄧穎芝和趙學而這兩位歌手也是校友，另外前新聞主播王春媚及林燕玲也是出身此校。或許是就讀女校之關係，炎明熹性格較文靜，Gigi鍾情於藝術，選修繪畫及設計課目，而Gigi喜愛留在家，為典型的宅女，可以足不出戶在家繪畫。

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責任編輯：王明芳