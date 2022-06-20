【週末好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對　比賽勝出者獲POPGUY NFT+獎金

▲ 今個星期六海洋公園水上樂園天海灣舉行《濕到POP GUY Pool Party 2022》。(圖片由海洋公園提供)

香港第一個以NFT為主題的池畔派對將在6月25日（星期六）由傍晚至晚上10時於海洋公園水上樂園天海灣即將舉行本港第一個以NFT為主題的池畔派對《濕到POP GUY Pool Party 2022》，大會將提供多款酒精飲品及特色雞尾酒，更設最佳造型比賽及競飲大賽，而門票及VIP套票現已公開發售。

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▲ 另提供VIP套票（可選8人或12人），尊享VIP度假風格的小屋(映灣台)。(圖片由海洋公園提供)

繼去年12月同類型派對短短30分鐘內售罄三千張門票的熱潮後，是次派對將於Klook發售共700張門票（優惠價每張HK$650），包含一杯無酒精飲品。另提供VIP套票（可選8人或12人），尊享VIP度假風格的小屋(映灣台)、專屬映灣台水療按摩池（可供使用時間為晚上八時至十時）。如同時以優惠價港幣 $395加購海洋公園水上樂園日間門票，則將持有特設派對手帶，無需重新入園，直落由早玩到晚！

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場內將有著名酒吧集團進駐，提供多款酒精飲品及特色雞尾酒。Heroes Beer Co除提供著名本地手工啤酒，亦特別為是次活動推出限量版POPGUY啤酒，另設特別包裝的罐裝版本供各位購買回家紀念。

現場將由蘇小小、西童、Cyurs Choi、DJ Galaxy四位DJ活躍場內狂歡氣氛，並設有投杯球遊戲桌（Beer Pong Table）供各位玩樂。

▲ 讓各位啤酒愛好者一展所長的競飲大賽，頭5位最快記錄的參賽者將於天海灣進行決賽，勝出者更可贏得POPGUY NFT及獎金！(圖片由海洋公園提供)

最佳造型比賽

當晚將隨機拍下各位的OOTD（Outfit of the Day）並上傳至POPGUY社交媒體頁面進行投票，獲得最多讚好的頭5位客人將獲得Soul浮水喇叭。

競飲大賽

由傍晚7時至晚上9時正舉行，參加比賽的報名費為HK$100。頭5位最快紀錄的參賽者將於天海灣進行決賽，勝出者除了獲得Soul浮水喇叭，更可贏得POPGUY NFT及獎金。

門票及VIP套票將於6月上旬公開發售。而已持有3個POPGUY NFT即可免費入場，無需購買門票。如需租用海洋公園水上樂園場內的儲物櫃，請提早預約。

入園人數眾多，如需使用儲物櫃，敬請提早預約。租用服務連結【按此】

《濕到POP GUY Pool Party》

日期：2022年6月25日（星期六）

時間：晚上7時至10時

地點：香港仔海洋徑33號海洋公園水上樂園天海灣

普通門票：包括一杯無酒精飲品

VIP套票：包括夜間專享香檳及白酒、特選8款小食、VIP專屬映灣台水療按摩池

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責任編緝：王明芳