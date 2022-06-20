候任商經局局長丘應樺家族不普通　台灣軍艦以其祖父命名

▲ 丘應樺將於下周五正式上任。（資料圖片）

候任特首李家超的新班子，終在昨日亮相，並且會在下星期上場。這個問責團隊有新面孔，包括候任商務及經濟發展局局長丘應樺，而他的家庭背景更是惹人關注，全因其祖父是有「愛國詩人」之稱的丘逢甲，連軍艦都以其命名為「逢甲號」。

丘應樺昨日在記者會上，就被問起其祖父的背景，會否有助推動台港之間的合作。不過，他只作簡單回應，指其立場支持《基本法》，捍衞一國兩制，主要工作是要做好香港商業及經濟，將私人企業的經驗帶入政府，未有詳談其祖父。

香港人對丘逢甲，也許認識不多，但在台灣就有大學、軍艦，都以丘逢甲命名。他在1864年於台灣出生，曾經組織過義軍抗日保台，但之後就離開台灣，定居廣東，著作則有《嶺雲海日樓詩鈔》。

翻查傳媒報道，丘應樺在2019年時提及，祖父最大心願是「山河終一統」，倘見到中國今日的強大，一定感到欣慰。

丘應樺現年63歲，曾在航空業和跨國大型企業工作超過40年，由基層做起，最後成為本地航空公司的行政總裁和執行董事，並兼任其他子公司的主席。他昨日指，40年遇到不同經濟波動和機遇，上任後尤其會為大灣區商業和多元化經濟發展，以及提升香港作為國際貿易中心的地位，作出努力及貢獻。

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