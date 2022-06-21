【有營食譜】仿蟹柳難以代替肉類蛋白質　中醫爸B分享「真蟹肉味噌湯」食譜

▲ 中醫指出仿蟹柳是加工食品，難以代替肉類蛋白質。

坊間有許多仿蟹柳，有父母都會讓小朋友吃，可是它其實是加工食物，成分大多數沒有真蟹肉，加入添加劑和食用色素。註冊中醫馬琦傑拆解仿蟹柳的成分，並分享了一款用原型食物真蟹肉烹調的有營湯。

註冊中醫馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享「蟹柳=真海鮮？！」一文，提及有位媽媽指出可以用蟹柳代替肉類，認為蟹柳可以有蛋白質。不過， 有關說話並不恰當。「蟹柳」的正名其實是「仿蟹柳」才對。

仿蟹柳有多種添加劑

馬琦傑醫師指出所謂的「蟹柳」其實由魚肉製成，沒有蟹，而在日本稱為蒲鉾，是用白魚去皮拆骨做成魚漿，並加入糖、馬鈴薯澱粉、木薯粉、蛋白、鹽及水製作而成。

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馬醫師亦做了小研究，他發現不論是平價大約$20或是貴至$70至$80，仿蟹柳的蛋白質只有8至13%不等，而真正海鮮的蛋白質高達40%以上，所以，仿蟹柳不能代替肉類蛋白質。此外每款仿蟹柳有最少3至4種添加劑，如穩定劑（E170）、增味劑（E621）、色素（E120、E160C）、酸度調節劑（E452），另外，仿蟹柳其實含有不少糖，每吃3條等如吃下一粒方糖。

宜讓小朋友吃原型食物

所以，馬醫師會建議爸媽最好給原食物予小朋友吃，一來天然食物令小朋友更易吸收，二來減少吃添加劑，可以減少對發育中兒童的影響。

育有一女的馬醫師「中醫爸B」經常為家人下廚，一家一向奉行原食物，他就烹調了一款「真．蟹肉味噌湯」，選用了日本急凍蟹爪代替人工蟹柳，味道較有鮮味及更健康，而且15分鐘內容易煮，小朋友又鐘意。

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蟹肉味噌湯4人份

材料︰蟹爪12隻（日式食物凍肉舖有售）、味噌1湯匙、天然江魚仔魚粉2湯匙、昆布10g、大蔥10g、味醂少許

做法：

1. 解凍後，蟹爪隔水蒸3分鐘；

2. 大蔥薄切；

3. 昆布浸水5分鐘；

4. 用天然魚粉2湯匙加500ml 水，煲10分鐘；

5. 把味噌搞勻，放入大蔥、昆布、蟹爪及味醂即可。

備註︰好味關鍵在於湯底，用上淡淡的昆布及江魚仔高湯。

食材功效

1. 昆布︰具有舒肝理氣的功效，海帶性寒，虛寒忌食；西方認為含多種微量元素，有助提免疫力。

2. 蟹肉︰具有活血化淤、疏通筋骨、補氣、通經絡、清熱等功效，性寒，虛寒忌食；西方認為海蟹肉中的蛋白質含量約為18%，而水分含量約80%，按重計算，蟹肉的蛋白質含量高達90%。

3. 味噌︰主要成分是大豆，中醫上具有補充血液的作用，所以特別適合血虛人士，味噌湯是具有溫熱身體及穩健補血作用的食物。

4. 天然江魚仔魚粉︰含大量DHA和EP，這兩種不飽和脂肪酸對兒童腦部發展有大大的幫助。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕