【新冠後遺症】新冠康復者或易氣喘　理大康復治療科學系分享舒緩方法

▲ 理大康復治療科學系分享可舒緩氣喘的呼吸方法。（理大提供）

不少新冠肺炎康復者要出現長新冠的徵狀，部分人更會持續有氣喘的情況。理大康復治療科學系客座臨床導師陳寶慧分享可舒緩氣喘的呼吸方法，患者可嘗試「腹式呼吸」，以俯卧姿勢進行腹式呼吸運動；而在康復期間，患者可嘗試「肺部擴張運動」，以改善肺活量。

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陳寶慧說，新冠患者可能因肺部發炎，引起呼吸困難，再加上情緒緊張，令呼吸急而淺。她說，一般在患者病情較穩定後，物理治療師會教導患者練習腹式呼吸，即「用丹田呼吸」，患者要盡量放鬆身體，慢慢吸氣直至上腹隆起，然後自然呼氣。而在適合的情況下，可進一步以俯卧姿勢進行腹式呼吸運動；在運動後要嘗試進行「呼吸控制」，放鬆地吸氣直至上腹隆起，然後嘴唇作吹口哨狀，自然呼氣。

至於康復期間，陳寶慧說，不少文獻提出，本來用作幫助慢性肺病患者胸肺康復治療可有效舒緩氣喘的新冠後遺症，建議如處於靜態仍氣喘的康復者，可嘗試練習腹式呼吸，每次練習15分鐘；如想改善肺活量，可嘗試肺部擴張運動：開始吸氣時，雙手同時抬起，吸氣令肺部擴張，停頓3秒，然後自然呼氣。進行5次 ，再稍作休息半分鐘。

陳寶慧補充，如有活動而引致氣喘，一般可通過漸進式的帶氧運動改善；若氣喘一直沒有改善或者增加，患者便應諮詢醫生或物理治療師。

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責任編輯：黃悅晴