【校長專欄】小三生無辜挨罵情緒無法宣洩　聖提摩太校長陪孩子散步打開心窗

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌與學生散步傾聽心聲，關注孩子心靈健康。

有一種方法叫「行住傾」Walk & Talk，是為了讓人在輕鬆的氛圍裡，邊走邊聊，是一種讓人不知不覺中打開心窗，讓溫暖進入心靈。

話說某天打開校門迎接學生，見到小浩怒氣沖沖；粗暴地抽起地上的書包，書包很沈重，他顯得很不耐煩，這引起我的好奇。

小浩俯身拿學生証準備拍卡，不發一言。我伸手摸摸他的頭髮，以關切的語調說︰

「小浩，我看到你使勁抽拉書包，好像很生氣。」先客觀陳述，再切入冰山下的感受。

他應該已淹沒在情緒裡，拍卡後說不出話，然後遞上《快速檢測記錄》給我檢查。

我依然語調平靜︰

「發生什麼事？可以告訴田校長嗎？」這是我最常用的歷程提問（Process question）

小浩站著發呆，淚水已溢滿眼睛，眼眶皮膚泛起紅紅的顏色，這孩子在強忍著，難受著。當情緒被人同理，淚水就容易找到出口宣泄，不再堵塞。

「說不出話沒關係，點頭或搖頭都可以。」我有個直覺，「剛才你被家人責罵了，很生氣，從家門出來就一直生氣。是吧？」

三年級的小浩點點頭。

「因為你做錯事而挨罵，是嗎？」小浩再點頭。

「是爸爸？媽媽？」

小浩搖搖頭，說︰「婆婆。」

小浩終於開口，我就展開「乒乓球式的對話」，試著點出「他內在的情緒」。在薩提爾冰山對話中，這叫做「為情緒命名」。

「我的猜測不知道對不對。你做錯事，但不是故意，卻被家人誤解，你覺得生氣。」我點出了「生氣」，小浩點頭。

「我又猜測，這不是第一次被婆婆罵，是吧？」小浩再點頭。

「上次罵你是什麼時候？」以歷程提問進入他的內在。

「昨日。」

「啊一連兩日，你無心做錯事，卻一次一次挨罵。」我整理他的意思。

「我打破了東西。」

「不是故意的。」我接著說，他用力點頭。

「是。家門走廊很窄，我書包大。」

「就容易不小心摔破東西。」我幫小浩整理意思，因為不是每個孩子都能用完整句子表達。

「婆婆怎樣罵你，讓你如此生氣？」我仍然圍繞「情緒」進行歷程提問。

「他說我笨手笨腳，只會吃不會做，什麼都不行。」

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小浩的淚珠已流滿了臉。他情緒已透過對話找到出口，「敘述帶來療癒」，只是我覺得「敘述還沒夠」，於是邀請他到花圃散散步，進行Walk & talk，給他一個安全和輕鬆的地方去敘述自己。

「小浩，你還流著淚，身體有什麼感覺？例如胸口悶悶的、身體發熱、或者頭脹脹的。」我敲一敲他的冰山，看看能否幫助他連結身體。

「身體沒有感覺。」他想了想，搖搖頭。他這麼生氣卻感受不到自己，看是習慣壓抑，對於習慣壓抑情緒的人，要「連結身體」並不容易，但我不需要指導他怎樣做，接納他的狀態就足夠。

「婆婆一連兩日用這種話罵你，你感到生氣。」我再回到感受層次進行提問。

「她經常罵我，有些更是難聽。」小浩雙手放在後面跟著我，顯得很斯文。

我放慢腳步，讓小浩的情緒再走一會兒。

「婆婆今日罵你，你怎麼辦？有對她發脾氣嗎？」

小浩搖搖頭。

「田校長看你手放後面，真有禮貌。你雖然生氣，但選擇忍住怒氣，你是怎樣處理生氣？」

「深呼吸。」

「誰教你的？從哪裡學的？」我語帶驚訝。

「沒人教，自己想出來的。」

花圃周圍有許多大樹，我們站在前方的樹下，讓微風吹過髮梢。

「小浩，邀請你把手放在胸口位置，做幾個深呼吸。」他閉上眼睛跟我做，「吸氣，把新鮮的空氣吸進身體；呼氣，把心裡的怒氣和難過呼出去。」

透過腹式呼吸連結身體和情緒，我猜他會受用。

「我們慢慢來，不用急。」

這樣一呼一吸，大概過了5分鐘。

「我感覺這裡好很多了。」小浩捂著心口說。

「生氣的感覺少了些嗎？」

「好多了。」

「我們都有情緒，但你生氣卻沒有做出『情緒的表達』，例如回罵婆婆，或發脾氣，而是控制自己，懂得深呼吸去化解，真了不起。」

我發現小浩的情緒已平復，便微笑著說︰「平時我不常開門給學生，今次卻看到你，是巧合呢。」

伸手橫抱他，「田校長欣賞你。我給你祝福。」

小浩挨在我的身旁，等待著我的祝福，此刻，一份滿滿的溫暖和關懷在我們之間流動。愛不是口號，卻可以在散著步傾心事的當下，注滿心中，讓失衡的心靈再次回到健康平穩的狀態。

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