華人置業聘暑期工為低至13 歲學生提供實習機會　有機會接受陳凱韻親自面試

▲ 陳凱韻

華人置業集團（集團）將於今年7月至8月推出暑期工計劃，為學生提供實習機會，讓他們可從現實工作環境中汲取實際工作經驗及掌握所需技能，有助其將來畢業後投身社會。

是項計劃提供超過100個短期及兼職職位，有來自集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、行政、資訊科技、法律、人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇。

除傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P 圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」等。

以上職位的工作時期為今年7月至8月，每日的工作時間不多於8個小時，每周享有至少一日假期。全部職位均無須工作經驗，適合不同背景、年齡及學歷的學生。

該集團接受13歲或以上的學生申請職位，惟（i）未滿15歲的申請者須於入職前提交「暑期工作家長同意書」；（ii）未完成中三教育的學生，獲取錄時並須提交由學校校長簽發的「在學證明書」及（iii）個別職位因應香港法律規例需滿足法定年齡要求、完成中三教育及其他額外要求。

所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達500元，以及可享受優厚的員工購物折扣優惠。如果在職期間表現出色，日後集團有相關空缺時，暑期工在畢業後可獲優先聘用加入集團成為曾任職部門的全職員工，無須重新面試及豁免試用期。

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此外，對於家庭經濟狀況較差的暑期工，只要通過基本審查，將獲集團優先考慮聘用，並且享有膳食及交通津貼。

有意申請集團暑期工的學生，須於今年7月3日前透過網上登記表格（按此）提交個人履歷及自薦計劃書。自薦計劃書可以文字、圖像或影片等方式表達，內容最突出的申請者將獲邀接受華人置業集團行政總裁陳凱韻親自面試。

陳凱韻表示：「我們樂於為學生提供就業機會，故欣然推出這個暑期工計劃，希望大家踴躍申請。大家成功加入集團之後，除了賺取零用錢，更寶貴的是將獲得全面的在職培訓，體驗一個充實而滿足的暑假。」