【數碼轉型】港鐵獲「全方位創新先導 」大奬　將數碼技術融入服務

▲ 金澤培稱，獲奬是再次肯定了港鐵，在不同領域中數碼轉型的努力。（經濟日報資料圖片）

港鐵今日獲頒發「全方位創新先導 」大奬，以表揚港鐵透過數碼轉型，提升營運表現及優化客戶體驗。 港鐵行政總裁金澤培稱，奬項肯定了港鐵，在不同領域中數碼轉型的努力，不單提升營運效率，亦為顧客帶來貼心體驗。

港鐵最新訂下了「Go Smart Go Beyond 載．向未來」發展方向，透過應用智慧科技「Go Smart」，提高營運效率，令顧客有更個人化的出行體驗。

此外，港鐵都應用了智慧科技，提升營運效率，包括在港鐵網絡內，增置不同功能的機械人，又會將MTR Mobile升級成為一站式生活資訊服務平台，讓市民有更多智慧出行功能，能夠更方便舒適乘搭不同交通及購物。

今次奬項是由香港管理專業協會、Microsoft頒發，獲提名的公司都經過評審篩選，旨在表揚香港企業的科技應用及創新。

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責任編輯：陳宛彤