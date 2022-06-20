  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 20:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保就業2022】至今約15.2萬名僱主獲5月份工資補貼　逾7.2萬份自僱人士申請獲批

社會 19:50 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

港府推出「保就業2022」計劃，補貼企業5至7月的員工薪金。（曾耀輝攝）

港府推出「保就業2022」計劃，補貼企業5至7月的員工薪金。政府發言人今（20日）表示，已批出約152,000名僱主5月份的工資補貼，合共約100億、涉及超過120萬名僱員。至自僱人士，至今已批出近72,000份申請，涉及約5.7億元，佔所有自僱人士申請約60%。

「保就業2022」計劃資助分3部分，分別是每名全職僱員可獲每月8,000元資助；月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員，可獲4,000元資助；新設的「年長補貼名額」，月薪少於3,000元、滿65歲的僱員亦可獲4,000元補貼。自僱人士可以個人身份申請，獲批後將獲一筆過8,000元補助。

政府發言人說，至今獲批的5月工資補貼，佔所有僱主申請約86%，目前秘書處正陸續通知約4,000名不符資格的僱主申請人。申請被拒原因包括僱主沒有為僱員作出強積金供款，又或其僱用的僱員不符計劃資格。發言說，有意要求覆檢結果的申請人須提供2021年第四季強積金付款結算書，以顯示他們已於2022年2月28日或之前為其相關僱員作出供款。

發言人補充，尚有約1成未完成審批的申請，正向相關僱主或強積金受託人索取補充資料，目標於6月內完成審批。至於6月獲批的補貼金額將於下星期發出通知，僱主可在收到通知後7個工作天內收到6月份的工資補貼。
 
自僱人士方面，港府至今已批出近72,000份申請，約30,000名不符資格的自僱人士申請人將由下星期起陸續收到通知，申請被拒原因主要為沒有合資格的自僱人士強積金戶口，目標是在6月內完成餘下約15,000個申請的審批。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【旅業復甦】國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇　行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去
今日 12:45
【旅業復甦】國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇　行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去
【最新疫情】今日新增1,327宗陽性個案　連續6日確診破千宗【不斷更新】
今日 16:40
【最新疫情】今日新增1,327宗陽性個案　連續6日確診破千宗【不斷更新】
【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位
今日 16:11
【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位

你可能感興趣

【旅業復甦】國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇　行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去
今日 12:45
【旅業復甦】國泰目標明年底增聘8000人迎復蘇　行政總裁：香港航空業最壞時間已經過去
【最新疫情】今日新增1,327宗陽性個案　連續6日確診破千宗【不斷更新】
今日 16:40
【最新疫情】今日新增1,327宗陽性個案　連續6日確診破千宗【不斷更新】
【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位
今日 16:11
【公屋供應】上年度公屋實際編配數字只有原先估算8成　本年度料提供2.7萬個單位
疫情 保就業 就業 自僱人士 強積金 兼職 全職 自僱

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
今日 16:29
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機