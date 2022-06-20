【保就業2022】至今約15.2萬名僱主獲5月份工資補貼　逾7.2萬份自僱人士申請獲批

▲ 港府推出「保就業2022」計劃，補貼企業5至7月的員工薪金。（曾耀輝攝）

港府推出「保就業2022」計劃，補貼企業5至7月的員工薪金。政府發言人今（20日）表示，已批出約152,000名僱主5月份的工資補貼，合共約100億、涉及超過120萬名僱員。至自僱人士，至今已批出近72,000份申請，涉及約5.7億元，佔所有自僱人士申請約60%。

「保就業2022」計劃資助分3部分，分別是每名全職僱員可獲每月8,000元資助；月薪3,000元或以上，但少於8,000元的兼職僱員，可獲4,000元資助；新設的「年長補貼名額」，月薪少於3,000元、滿65歲的僱員亦可獲4,000元補貼。自僱人士可以個人身份申請，獲批後將獲一筆過8,000元補助。

政府發言人說，至今獲批的5月工資補貼，佔所有僱主申請約86%，目前秘書處正陸續通知約4,000名不符資格的僱主申請人。申請被拒原因包括僱主沒有為僱員作出強積金供款，又或其僱用的僱員不符計劃資格。發言說，有意要求覆檢結果的申請人須提供2021年第四季強積金付款結算書，以顯示他們已於2022年2月28日或之前為其相關僱員作出供款。

發言人補充，尚有約1成未完成審批的申請，正向相關僱主或強積金受託人索取補充資料，目標於6月內完成審批。至於6月獲批的補貼金額將於下星期發出通知，僱主可在收到通知後7個工作天內收到6月份的工資補貼。



自僱人士方面，港府至今已批出近72,000份申請，約30,000名不符資格的自僱人士申請人將由下星期起陸續收到通知，申請被拒原因主要為沒有合資格的自僱人士強積金戶口，目標是在6月內完成餘下約15,000個申請的審批。

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責任編輯：黃悅晴